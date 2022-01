Jamitzow/Schwerin

Eine der Kernaussagen, die während der Moorwanderung am 22. Januar nahe Jamitzow getroffen wurden, erntet jetzt Kritik aus den Reihen der Schweriner CDU-Landtagsfraktion. Unter der Überschrift „Naturschutzgebietsausweisung: Vertrauen zurückgewinnen geht anders“ wirft die umweltpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Beate Schlupp, den Beteiligten vor, „weiterhin mit Fehlinformationen zu arbeiten“.

„Wenn ein Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde ausführt, dass eine Wiedervernässung in jedem Fall der Zustimmung der Landeigentümer bedarf, so ist das nachweislich falsch“, so Schlupp. Handele es sich um ein Naturschutzgebiet, so gelte gemäß den Aussagen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages: „Durch die Aufnahme in die Schutzerklärung erlangen die Maßnahmen (Wiedervernässung) allerdings Verbindlichkeit und werden Inhalt der Duldungspflicht nach Paragraf 65 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.“

„Dies“, so Schlupp, „heißt im Klartext: Ist das Gebiet erst als Naturschutzgebiet ausgewiesen, sind die Handlungsmöglichkeiten der Flächeneigentümer stark eingeschränkt. Wenn so agiert wird, wird vielleicht nicht planvoll wiedervernässt, die Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen wird aber eingestellt bzw. sie werden zurückgebaut. Das heißt dann zwar nicht ‚Wiedervernässung‘, aber das Ergebnis ist dasselbe.“

Etwa ein Drittel der klimaschädlichen Treibhausgase in Mecklenburg-Vorpommern, so wurde während der Exkursion mitgeteilt, stammten aus entwässerten Mooren. Quelle: Susanne Wenzlaff

Andererseits, so die Christdemokratin weiter, gelte nach Aussage desselben Dienstes: „Enthält ein Gebiet, welches weder bereits unter Naturschutz gestellt wurde noch dem gesetzlichen Biotopschutz unterfällt, Potenzial zur Wiedervernässung, so bietet die derzeitige Rechtsgrundlage hierfür kein naturschutzrechtliches Instrumentarium gegenüber dem Eigentümer.“

Zu der Moorwanderung, an der rund 30 Interessierte teilnahmen, hatte der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen eingeladen. Wie dessen Geschäftsführerin Susanne Wenzlaff im Anschluss mitteilte, seien von einigen Teilnehmern während der Exkursion „Ängste und Sorgen formuliert“ worden. So werde zum Beispiel befürchtet, dass die Flächen – ähnlich wie in Klotzow – wiedervernässt würden und dies Einfluss auf die Siedlungsbebauung habe.

Von Tom Schröter