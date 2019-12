Mölschow

Ein Mopedfahrer ist auf der Insel Usedom gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige in der Nacht zum Sonntag nahe Mölschow von der Straße abgekommen. Der Aufprall war so heftig, dass er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen starb.

Der Fahrer war gegen 0.25 Uhr auf der K 27 von Bannemin in Richtung Mölschow unterwegs. Vor dem Bahnübergang fuhr er offenbar auf der Gegenfahrbahn und kam dort von der Straße ab. Nach dem frontalen Zusammenstoß mit dem Baum konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Von RND/dpa/ps