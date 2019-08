Stralsund

Am Landgericht Stralsund wird am Donnerstagmorgen der Prozess um die Ermordung der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz auf Usedom fortgesetzt. Die angeklagten 19 und 21 Jahre alte Männer haben laut Anklage einen Menschen sterben sehen wollen und hatten sich dafür die schwangere Frau ausgesucht.

Als einer der mehr als zehn Zeugen soll die Mutter Marias gehört werden. Auch die Freundin des 19-Jährigen wird im Zeugenstand stehen. Sie soll nach Aussagen des Angeklagten frühzeitig von dem Verbrechen erfahren, aber nichts getan haben, es zu verhindern oder danach der Polizei zu melden.

Schockierendes Geständnis am ersten Prozesstag

Am ersten Prozesstag hatte der 19-Jährige ein umfangreiches Geständnis abgelegt und die Hauptschuld an sich gezogen. Der zweite Angeklagte hatte in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung zugegeben, bei dem Verbrechen anwesend gewesen zu sein. Er sei aber nicht beteiligt gewesen und hätte auch nicht - wie von seinem Mitangeklagten behauptet - während der Tat die Beine von Maria festgehalten.

