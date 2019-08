Stralsund

Erstaunte Blicke bei den Richtern: In der Hauptverhandlung um den Mord an der 18-jährigen Maria K. aus Zinnowitz bat am dritten Verhandlungstag nach der Mittagspause einer der beiden mutmaßlichen Täter, der Angeklagte Nicolas K., darum, seine Aussage zur Tat korrigieren zu dürfen. Er wolle klarstellen, dass der andere Angeklagte Niko G. weit mehr an der Tat beteiligt gewesen sei, als dieser zugegeben habe.

K. sagte aus, dass er die ganze Schuld auf sich genommen habe, damit Niko nicht so eine lange Haftstrafe bekomme. Er, K., müsse sowieso 20 Jahre in den Knast. Doch die Aussagen der Zeugen hätten ihm deutlich gemacht, dass G. ihn verraten und beleidigt habe, daher sein Sinneswandel. Wörtlich sagte er: „Tut mir leid, Niko, ich dachte, wir seien Freunde und helfen uns gegenseitig. Das kannst du jetzt vergessen.“ Im Knast habe er Zeit zum Nachdenken gehabt.

„Wollen wir das durchziehen?“

Nicolas K. gab an, dass die Idee zum Morden von ihnen beiden stamme. Maria allerdings habe er allein als Opfer bestimmt. Als sie bei Maria in der Wohnung waren, habe er G. noch einmal gefragt, ob sie das durchziehen wollen? G. habe darauf geantwortet: „Warum sind wir sonst hier.“

Zur Galerie Bilder vom Prozessauftakt im Mordfall Maria K. am Landgericht Stralsund

G. habe ihm auch den Tipp gegeben, den ersten Stich von hinten auszuführen, mit Kraft und tief, dann sei sie gleich tot.

Freundin soll direkt nach der Tat eingeweiht worden sein

Ebenfalls auf G.’s Konto gehe die Idee zum Spurenverwischen und der Vorschlag, Tatwaffe und Marias Handy in die Ostsee zu werfen, stamme von ihm. „Ursprünglich wollte ich das Tatwerkzeug im Wald gegenüber Marias Haus vergraben, doch G. meinte, dass es da die Spürhunde schnell finden würden. Besser sei, es in die Ostsee zu werfen.“

Mehr zum dritten Prozesstag:

Gerichtsmediziner im Mordfall Maria K.: Diese Intensität der Gewalt habe ich selten gesehen

Und noch etwas wollte der Angeklagte und mutmaßliche Mörder Nicolas K. loswerden: „ Anna S. (die Mutter der gemeinsamen Tochter und Marias angeblich beste Freundin) habe ich noch in der Nacht alles erzählt, was ich getan habe.“

Die Korrekturen brachte er allesamt im ruhigen und sachlichen Ton vor, anschließend lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück – und hörte sich die Ausführungen des Gerichts zu ihren beiden Lebensläufe an.

Lesen Sie auch: Gewalt, Drogen, Probleme: Das ist über die mutmaßlichen Mörder von Maria K. bekannt

Von Cornelia Meerkatz