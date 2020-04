Mordfall Leonie: Mutter jetzt wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Torgelow

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat Anklage gegen die Mutter der toten Leonie aus Torgelow erhoben. Auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte Rechtsanwalt Axel Vogt, der Janine Z. vertritt, dass seine Mandantin der fahrlässigen Tötung ihrer Tochter durch Unterlassen angeklagt ist. Sie soll trotz vieler Verletzungen bei Leonie, die am 12. Januar 2019 in der Wohnung der Familie starb, nicht rechtzeitig Hilfe geholt oder den Stiefvater verlassen haben. Die Anklageschrift wurde Vogt in dieser Woche zugestellt.

Der Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das Mädchen war nach monatelangen Misshandlungen durch den Stiefvater David H. qualvoll gestorben.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neubrandenburg hatte den Stiefvater Anfang Januar dieses Jahres wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Verteidiger hatten umgehend Revision eingelegt. Es ist davon auszugehen, dass der Bundesgerichtshof bis zum Ende des Sommers darüber entscheiden wird.

Drei Monate währendes Martyrium

Die Staatsanwaltschaft hatte nun nach dem Urteil im Mordprozess gegen den Stiefvater nochmals genau geprüft, welche Rolle die 25-Jährige in dem Haushalt gespielt hat. Mit der nun erfolgten Anklage wegen fahrlässiger Tötung ist sie überzeugt, dass auch die Mutter einen großen Anteil am Leid der Tochter trägt.

Das Martyrium von Leonie und ihrem kleinen Bruder Noah-Joel durch ihren Stiefvater habe laut Gericht über drei Monate gedauert. Die Familie war im Sommer 2018 von Wolgast nach Torgelow gezogen. Leonie und auch ihr Bruder waren immer wieder durch den Stiefvater für Nichtigkeiten bestraft worden.

Mädchen bekam laufend Tritte und Prügel

Am 12. Januar hatte der 28-Jährige, der mit Leonies Mutter noch einen gemeinsamen Sohn hat, das Mädchen erneut auf furchtbarste Weise misshandelt und danach verhindert, dass rechtzeitig medizinische Hilfe geholt wurde.

Laut Zusammenfassung des Richters bei der Urteilsverkündung hatte H. auf das Mädchen mit brutaler Gewalt eingetreten, sie mit dem Bügel des Puppenwagens verprügelt und mit dem Kopf an die Wand geschlagen.

Leiblicher Vater als Nebenkläger

Der leibliche Vater von Leonie und Noah-Joel, der Wolgaster Oliver E., war Nebenkläger in dem Prozess und hatte monatelang jedem Prozesstag beigewohnt. Dabei war er mehrmals aufgrund der Ausführungen psychisch an seine Grenzen gekommen und zusammengebrochen. Noah lebt seit dem Mord an Leonie wieder bei ihm.

Janine Z. lebt heute mit ihrem jüngsten Sohn, den sie gemeinsam mit dem verurteilten David H. hat, geschützt in einer Mutter-Kind-Einrichtung.

Von Cornelia Meerkatz