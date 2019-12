Mordfall Leonie: So schildert der angeklagte Stiefvater den Todestag des Kindes

Neubrandenburg

Zum ersten Mal hat sich im Prozess wegen Mordes an der sechsjährigen Leonie der Angeklagte geäußert. Seine Verteidiger verlasen am Montag am Landgericht Neubrandenburg seine Schilderungen zum Tathergang. In vielen Punkten widerspricht David H. seinen eigenen, früheren Aussagen, den Beobachtungen von Polizisten und Sanitätern und der Mutter des Kindes.

Demnach soll der 12. Januar bei Familie H. in Torgelow so verlaufen sein: Um 8 Uhr sei die Familie aufgestanden und habe 30 Minuten lang gefrühstückt. Dann seien Leonie und ihr Bruder, die beiden Stiefkinder von David H., in ihr Zimmer spielen gegangen. Die Mutter habe das Baby, das gemeinsame Kind von ihr und David H., gestillt. Im Anschluss haben die Eltern in der Küche geraucht.

Leonie wollte Puppenwagen mitnehmen

David H. habe gegen 12 Uhr das Mittagessen für die Familie zubereitet, es habe Stampfkartoffeln mit Kotelett und Soße gegeben. Nach dem gemeinsamen Essen habe die Familie Mittagsruhe gehalten. Schließlich haben die Eltern den Wochenendeinkauf besprochen. Man habe 30 bis 40 Euro ausgeben wollen, um Wurst, Käse und Getränke zu kaufen. Die Kinder haben zu dieser Zeit in den Zimmern gespielt. Gegen 15 Uhr sollte es losgehen. Die Mutter habe die Kinder angezogen und Leonie habe einen ihrer beiden Puppenwagen mitnehmen wollen.

David H. habe kurz vor dem geplanten Aufbruch in der Küche geraucht, als er ein Geräusch hörte. Er lief in den Flur und habe Leonie auf dem untersten Treppenabsatz liegen sehen. Sie habe aus der Nase und eventuell auch aus dem Mund geblutet, das wisse er nicht mehr so genau. Die Eltern haben die Sechsjährige daraufhin ins Bett gelegt und sie gefragt, ob sie einen Arzt brauche. Das habe Leonie verneint, weshalb man ihr den Fernseher einschaltete und sie liegen ließ. Das blaue Auge habe sie zu dem Zeitpunkt schon gehabt, es stamme von einem Spielplatzunfall einige Tage zuvor.

Leonie soll bei Notruf noch gelebt haben

Die Eltern haben entschieden, nicht mehr einzukaufen. David H. habe das Abendessen zubereitet, die Mutter mit den beiden jüngeren Geschwistern gebadet. Dann aßen alle gemeinsam im Wohnzimmer. Leonie habe kaum etwas gegessen, aber beim Abräumen des Tisches geholfen. Dann sei sie wieder ins Bett gegangen. Die Eltern haben in der Küche geraucht, als sie plötzlich Geräusche aus dem Zimmer des Mädchens hörten. Sie habe sich übergeben und eingenässt, als die Mutter sie in den Arm nahm.

Wieder habe der Stiefvater das Kind gefragt, ob er einen Arzt rufen solle. Wieder habe sie verneint, doch er habe entschieden, dennoch den Notruf zu wählen. Die Mutter habe sich dazu nicht in der Lage gesehen. Leonie habe zu diesem Zeitpunkt noch geatmet.

Geschockt von der Todesnachricht

Er habe den Notruf insgesamt zweimal gerufen, weil es so lange dauerte, bis die Sanitäter eintrafen. Die Geräusche aus Leonies Zimmer habe er als Versuche einer Wiederbelebung interpretiert. Als ein Sanitäter ihm mitteilte, dass Leonie es nicht geschafft habe, sei er vollkommen geschockt gewesen.

Warum diese Schilderung des Tathergangs im Widerspruch zu eigenen Aussagen gegenüber der Polizei steht, begründete der Angeklagte mit seiner Aufregung. Er habe sich erst in Ruhe und mit Abstand korrekt erinnern können. Anders als hier geschildert, hatten Zeugen zuvor vermutet, dass Leonie zum Zeitpunkt des Notrufs nicht mehr gelebt und der Angeklagte seine Bestürzung über ihren Tod nur gespielt habe. Im Prozess wurde unter anderem klar, dass Leonie in ihrem Zimmer gar kein Bett hatte, sondern auf einer verschimmelten Matratze schlief.

Mutter sei gewalttätig gewesen

Mit zwei weiteren Aussagen belastete der Stiefvater die Mutter Leonies. Er habe sie mehrfach dabei erwischt, wie sie gewalttätig gegenüber der Tochter wurde. Einmal soll sie mit dem Fuß gegen den Kopf des Mädchens getreten haben, so dass der gegen eine Wand schleuderte.

Zudem habe Leonies Mutter regelmäßig Amphetamine genommen. Er selber habe lediglich Marihuana geraucht, die Drogen für beide aber regelmäßig besorgt. Im Umfeld der Tat haben sie, so der Angeklagte, keine Drogen zu sich genommen.

Der Prozess wird am 3. Januar fortgesetzt. Dabei werden unter anderem weitere Sachverständige ihre Gutachten präsentieren. Ein Urteil wird für den 9. Januar erwartet.

Von Juliane Schultz