Am Sonnabend und Sonntag veranstaltet Till Demtrøder zum mittlerweile fünften Mal das „Usedom Cross Country“. Mit Promis, Pferden und Hunden zieht der Mime durch das Hinterland. Ausgangspunkt ist am Sonnabend das Wasserschloss Mellenthin. Am Sonntag geht es an den Strand nach Ahlbeck.