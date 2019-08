Stralsund

Der Mordfall Maria K. hat am vierten Prozesstag eine neue erschütternde Wendung genommen. Der forensische Gutachter von Nicolas K., Dr. Stefan Orlob, erklärte vor dem Landgericht Stralsund am Donnerstag, was es mit den Tätowierungen des Angeklagten auf sich habe.

Die schockierende Erkenntnis: Das Kreuz auf der linken Wange des mutmaßlichen Mörders stehe für seine – so habe es ihm K. erklärt – vermeintlich beste Freundin, die von ihm aus Mordlust erstochene Maria. Nicolas K. plane zudem, sich bald ihren ganzen Namen dazustechen zu lassen. Über der rechten Augenbraue trägt er bereits den Namen seiner kleinen Tochter.

Das zu hören, war zu viel für die Mutter der Toten, die in dem Prozess sowohl Zeugin als auch Nebenklägerin ist. Steffi K. sprang auf und schrie: „Ich kann nicht mehr! Du bist ein Psychopath!“ Von Weinkrämpfen geschüttelt verließ sie den Saal.

Gutachter: Nicolas K. bleibt hochgefährlich

Der Gutachter kommt in seiner Untersuchung der Psyche von Nicolas K. zu einem eindeutigen Ergebnis: Der 19-Jährige ist auch weiterhin hochgefährlich. K. habe noch immer Mordfantasien und könne seine Tat jederzeit wiederholen. K. habe psychopathische und narzisstische Züge und sei völlig frei von Mitgefühl und Empathie. Orlob spricht von einer schweren seelischen Abartigkeit.

Der Gutachter rät dringend zur Unterbringung im sogenannten Maßregelvollzug. Dieser ist laut Gesetz generell unbefristet, eine Entlassung wird von Ärzten in regelmäßigen Abständen geprüft. „Einen solchen Menschen habe ich in meinen 22 Berufsjahren erst ein weiteres Mal erlebt“, sagte Orlob.

Peggi Grüneberg, die Gutachterin des zweiten Angeklagten Niko G. (21), sah bei diesem keine Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung oder eingeschränkte Steuerungsfähigkeit. „Er hätte anders handeln können.“

Hinweise deuten daraufhin, dass Niko G. Maria festgehalten hat

Einen wichtigen Hinweis zur Rolle von Niko G. gab zudem die Rechtsmedizinerin Anja Klann. Wie die Gutachterin ausführte, wurde auf Marias Hose neben DNA von Nicolas K. auch eine Spur von mehreren Menschen entdeckt, eine sogenannte Mischspur. Einer dieser Menschen sei mit großer Wahrscheinlichkeit Niko G.

Die Mischspur sei am Schienbein gefunden worden. Dies würde zu den Aussagen von Nicolas K. passen, wonach Niko G. das Opfer während der Tat an den Beinen festgehalten habe. Der ältere der beiden Angeklagten hatte hingegen im Prozess beteuert, dass dies nicht der Fall gewesen sei.

Weiteres mögliches Mordopfer: „Wir hatten nie Stress miteinander“

Außerdem war am Donnerstagvormittag auch Paul Lucas R. als Zeuge geladen. Der 17-Jährige sollte nach Angaben der Angeklagten zunächst als Mordopfer dienen. Das jedenfalls hat der Angeklagte Nicolas K. während seiner Aussage am ersten Verhandlungstag behauptet. Er sagte auch, dass sie sich gegen ihn entschieden hatten, da der Mann in Heringsdorf wohne und die Angeklagten weder motorisiert waren noch Geld für öffentliche Verkehrsmittel hatten.

Paul Lucas R. machte bei seinem Auftritt im Gerichtssaal einen verschüchterten Eindruck, die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er gab an, dass er die beiden Hauptverdächtigen seit zwei Jahren aus dem Jugendclub in Zinnowitz kenne. „Wir waren befreundet, ich hatte nie Stress mit ihnen.“

Vater von Marias ungeborenem Baby erfuhr per WhatsApp von ihrem Tod

Unter den Zuschauern war am Donnerstag auch Kevin (16), Freund von Maria und Vater ihres ungeborenen und ebenfalls getöteten Kindes. Maria, 18 Jahre alt, war im dritten Monat schwanger, als sie am 18. März erstochen wurde. Für ihn ist das Geschehene „unreal“, wie er sagt. „Ich dachte immer, so etwas gibt es nur im Film.“ Er habe persönlich von Nicolas K. über WhatsApp erfahren, dass Maria K. ermordet worden sein soll. In einer Sprachnachricht weinte demnach der mutmaßliche Mörder von Maria ins Telefon, dass seine beste Freundin tot sei. Heute kann Kevin nicht glauben, dass er mit zwei Mördern befreundet gewesen sein soll.

Maria habe er auf dem Ausflug eines Bildungsträgers nach Rostock kennengelernt, hier hätten sich die beiden ineinander verliebt. „Nein, die Schwangerschaft war nicht geplant“, sagt er. Er sei dagegen gewesen, dass sie das Kind austrägt. Doch Maria habe es so gewollt – und das habe er akzeptiert.

Die Männer müssen sich wegen heimtückischen Mordes und Mordlust verantworten. Sie wollten laut Staatsanwaltschaft einen Menschen sterben sehen und hatten sich dafür Mitte März die schwangere Maria ausgesucht.

Von Cornelia Meerkatz