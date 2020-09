Mellenthin

„Im Blanken Teich haben unsere Kinder früher noch gebadet,“ sagt Bürgermeisterin Rita Schröder. Heute ist von dem Gewässer nur noch eine größere Pfütze übrig. Zudem verdeckt ein dichter Schilfgürtel den einstmals freien Blick auf das Badevergnügen.

Doch inzwischen tue sich hier einiges, erklärt Rita Schröder froh. Und verweist auf den Dörpverein unter Leitung von Gemeindevertreter Maik Parlow, der das Gelände samt Teich gepachtet hat und dessen Mitglieder hier schon so manchen Arbeitseinsatz geleistet haben. „Das wird hier wieder richtig schön“, ist die Bürgermeisterin sicher.

So, wie sie sich auch über den Anglerverein im Ortsteil Dewichow freut, wo sich der Vorsitzende Rene Martens, zugleich stellvertretender Bürgermeister, auf eine Gruppe engagierter Leute verlassen kann. Vieles sei positiv in Bewegung gekommen und funktioniere nicht selten auch auf Zuruf. „Wir haben hier ein nettes Miteinander, in der Gemeindevertretung, aber auch sonst wird vieles in Ruhe besprochen“, resümiert die Bürgermeisterin der Südamtsgemeinde nach gut einjähriger Amtszeit. 436 Einwohner (Stichtag 31.12.2019) gehören zu ihrem Verantwortungsbereich.

Das alte Feuerwehrhaus in Morgenitz wird zu einem Bürgerhaus umgebaut. Quelle: privat

Besonders froh ist die Gemeindevertretung, dass sich die Mellenthiner Feuerwehr unter der Leitung von Georg Zönnchen wieder stabilisiert und Maik Winkels zum Beispiel einen Lehrgang als Gruppenführer absolviert hat. Rita Schröder ist Enrico Tesch, ihrem Amtskollegen aus Benz, dennoch für dessen Zusage dankbar, die Mellenthiner Kameraden noch für ein Jahr zu unterstützen, ohne dies in Rechnung stellen zu wollen.

Aus Feuerwehrhaus wird Bürgerhaus

Apropos Feuerwehr: In Morgenitz wird kräftig am einstigen Gerätehaus der Brandschützer gearbeitet, das ein Dorfgemeinschaftshaus werden soll. Coronabedingt verzögert sich die Fertigstellung allerdings, sodass die Räume für einen Friseur, eine Physiotherapie, eine Küche und für gesellige Zusammenkünfte erst ab Frühjahr genutzt werden können. Wie berichtet, hat Mellenthin für den Umbau 400 000 Euro an Fördermitteln bekommen.

„Wenn auch der Vorplatz mit einem Rasen geschmückt werden kann, sollen hier Bänke zum Verweilen einladen“, blickt Rita Schröder voraus. Und auch ein öffentlicher Bücherschrank, wie ihn der Usedomer Bildhauer Karl Wichary im Auftrag der Gemeinde gerade für Mellenthin fertiggestellt hat, soll hier seinen Platz bekommen. Später werde ein gleicher in Dewichow aufgestellt, versichert die Bürgermeisterin.

Möglichst bald soll das Buswartehäuschen in Morgenitz ein Stück weiter zur Straße hin vorgerückt werden. „Die Busse sind manchmal schon vorbeigefahren, weil die Busfahrer nicht sehen konnten, ob dort jemand wartet,“ erklärt Rita Schröder.

