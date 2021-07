Morgenitzer Töpfermarkt auf Usedom: Keramik, wohin das Auge blickt

Morgenitz

Der 30. Morgenitzer Töpfermarkt auf der Insel Usedom war eines der Highlights des zurückliegenden Wochenendes. Trotz hochsommerlicher Temperaturen strömten am Sonnabend und am Sonntag jeweils viele hunderte Besucher auf das Gelände der Töpferei Dannegger.

42 Keramikwerkstätten und Töpfereien aus Deutschland waren vertreten und die Künstler brannten darauf, nach langer Coronapause – eigentlich hätte die 30. Marktauflage im Vorjahr stattgefunden – endlich wieder ihre kreativen Arbeiten zeigen zu können.

Der Markt wurde erstmals von Daniel Graf aus Korswandt sowie Peter und Ellen Krempl aus Kirchdorf im Wald organisiert – sie bekamen von Teilnehmern wie Regine Schönemann und Lidwina Scherrer, beide aus Rusch/Raduhn bei Schwerin, sowie Nina Köhner und Ursula Dohrmann, aber auch von Besuchern viel Lob dafür.

Dagmar und Karl-Heinz Wohlgemuth aus Burg Stargard nutzten ihren Urlaub in Trassenheide zu einem Besuch des Morgenitzer Töpfermarktes und wurden schnell fündig. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zwei von ihnen waren Dagmar und Karl-Heinz Wohlgemuth aus Burg Stargard, die gerade in Trassenheide Urlaub machen und für die der Töpfermarkt ein Muss ist. Das Ehepaar wurde trotz des riesigen Angebots an verschiedenster Keramik schnell fündig und freut sich schon auf den 31. Töpfermarkt in Morgenitz 2022.

Von Cornelia Meerkatz