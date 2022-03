Morgenitzerin fordert Respekt für Tagesmütter ein

Usedom/Morgenitz

Wo immer Jana Jahnke mit ihren „Buddelmäusen“ auftaucht, erhellen sich die Gesichter. So auch jüngst in der Usedomer Apotheke, wo sich die Morgenitzer Tagesmutter für Spenden bedankt hat, die Kunden und Mitarbeiter in die von ihr aufgestellte „Mäuse-Sparbüchse“ getan haben. So geschehen auch in der Tankstelle und im Rankwitzer Dorfladen, wo klingende Münzen dazu beitragen, dass die Einzelkämpferin ihre Kindertagespflege komplettieren kann. „Mit den Spenden ist es mir leichter gefallen, eine Bank und Rollschränke zu kaufen, auf denen die Kleinen stehen und aus dem Fenster schauen können. Unsere vorherigen Podeste hat Werner Schmurr maßgerecht für uns gezimmert, sie werden jetzt im hinteren Raum weiter genutzt“, erklärt Tagesmutter Jana.

Zurzeit betreut die 53-Jährige nur drei Kinder. Im Laufe des Jahres wird sich das „Mäusenest“ mit drei Jungen und zwei Mädchen jedoch wieder füllen, so die Voraussagen. Ihre Schützlinge kommen aus der Gemeinde Mellenthin, aus dem Lieper Winkel und aus der Stadt Usedom. Im kommenden Jahr wird Jana Jahnke auf eine 20-jährige Arbeit als Tagesmutter zurückblicken können. Etwa 40 Kinder hat sie dann in ihrer familienähnlichen Umgebung nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik („Hilf mir, es selbst zu tun.“) betreut und gefördert. Ihr erstes Tageskind ist gerade im dritten Ausbildungsjahr zur Erzieherin.

„Mit den Spenden ist es mir leichter gefallen, uns unseren Wunsch nach einer tollen Bank und Rollschränke vor dem Fenster zu erfüllen“, freut sich Tagesmutter Jana Jahnke. "Sie stehen nämlich so gerne am Fenster und beobachten die Vögel im Vogelhaus oder was da draußen alles geschieht." Quelle: privat

„Im Amtsbereich waren wir mal elf Tagespflegepersonen. Fünf Tagesmütter haben aufgehört und nur für eine von ihnen hat sich Ersatz gefunden. Das heißt, dass im Usedomer Süden im Laufe der Zeit auf diese Weise 20 Betreuungsplätze verloren gegangen sind“, verdeutlicht Jana Jahnke.

Es ärgert die staatlich anerkannte Erzieherin, die sich ihren Arbeitsbereich durch eine zusätzliche Qualifizierung erarbeiten musste, dass Tagesmütter in der Öffentlichkeit nicht immer den gleichen Respekt erfahren wie die Kolleginnen in den Kindertagesstätten. „Wir machen genauso eine professionelle pädagogische Arbeit wie in den Kitas“, unterstreicht die Insulanerin. Umso mehr freut sich die Morgenitzerin über die allgemeine Anerkennung im Dorf und bedankt sich für ungezählte Aufmerksamkeiten, wie zum Beispiel die Tüte Äpfel, die morgens vor der Tür steht. Ihre kleine Kinderschar wird überall mit Wohlwollen gesehen – und das wissen nicht zuletzt die Eltern zu schätzen.

Von Ingrid Nadler