Morgens um 4 Uhr auf Usedom: Mann mit Alkohol am Steuer

Usedom Polizeikontrolle - Morgens um 4 Uhr auf Usedom: Mann mit Alkohol am Steuer Für einen 46 Jahre alten Mann von der Insel Usedom endete die frühmorgendliche Autofahrt im Krankenhaus mit einer Blutprobe. Er wurde von der Polizei unter Alkoholeinfluss gestoppt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ein Insulaner musste am frühen Freitagmorgen in ein Atemalkoholmessgerät pusten. Das Gerät zeigte 0,73 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Quelle: Polizei Neubrandenburg