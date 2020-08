Motorradfahrer bei Unfall in Zinnowitz lebensbedrohlich verletzt

Zinnowitz

Ein 77-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonnabendmittag um 12.40 Uhr bei einem Unfall in Zinnowitz lebensbedrohlich verletzt. Der Mann war innerorts auf der B 111 ( Ahlbecker Straße) unterwegs und überholte mehrere Motorräder. Dabei kollidierte er mit einem in die gleiche Richtung vor den Motorrädern herfahrenden Pkw Renault, der bereits dabei war, nach links abzubiegen. Der Kradfahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Rettungshubschrauber in eine Klinik, der 30-jährige Renault-Fahrer erlitt einen Schock.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von15 000 Euro. Auf der B 111 bildete sich kilometerlanger Stau. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund kommt zusätzlich ein Gutachter der Dekra zur Erforschung der genauen Unfallursache zum Einsatz.

Von Cornelia Meerkatz