Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt 

Zemitz

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L 26 zwischen Daugzin und Rubkow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 49-jährige Fahrer eines Pkw Ford und sein 52-jähriger Beifahrer waren in Richtung Zemitz unterwegs. Hinter ihm befand sich ein Motorrad Yamaha. Als der Pkw an der Abfahrt nach Bömitz auf den dortigen Plattenweg einbiegen wollte, übersah der 58-jährige Kradfahrer aus Brandenburg dieses Manöver und prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw Ford.

Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber in das Greifswalder Uniklinikum. Die Insassen des Pkw Ford blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten entsprechend geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro.

Von Cornelia Meerkatz