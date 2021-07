Motoryacht brennt vor Mönkebude – Familie kann sich retten

Mönkebude

Am frühen Mittwochabend meldete gegen 18:25 Uhr der Hafenmeister von Mönkebude bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein brennendes Boots auf dem Haff vor dem Hafen Mönkebude. Bei dem Boot soll es sich um eine rund 8 Meter lange Motoryacht handeln.

Umgehend wurde die Seenotrettungsleitstelle in Bremen über den Sachverhalt informiert. Durch die zwei Rettungsboote „Eva Ahrens-Thies“ und „Gerhard Ten Doornkaat“ sowie heraneilende Sportboote wurden sie gerettet. Diese konnten die drei Personen, eine deutsche Familie aus Ueckermünde, eine 32-Jährige, ein 24-Jähriger und ein fünf Jahre altes Mädchen, von dem Boot in Sicherheit bringen. „Die drei blieben zum Glück unverletzt“, so ein Polizeisprecher am Abend.

Das Boot selber brannte auf Grund eines technischen Defektes in voller Ausdehnung und brannte komplett aus. Das Sportboot wurde durch Kräfte der Wasserschutzpolizei Wolgast sowie der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gelöscht und anschließend in den Hafen von Mönkebude geschleppt. Von dem Boot blieb nur noch der Rumpf übrig.

Dieser wurde in den Hafen von Mönkebude geschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 13000 Euro. Die Ursache ist noch unklar.

Von OZ