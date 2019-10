Zinnowitz

Zum „Zinnowitzer Wald clean up“, also einer freiwilligen Müllsammelaktion im Wald, lädt Organisator Robert Meyer weitere Helfer am Sonnabend von 9.30 bis 12.30 Uhr ein. Wer zwischen Vineta, Tennisplatz, Asgard-Parkplatz und Fischerstrand spazieren geht, dem wird der Müll auffallen, der sich an Wegen und im Gebüsch verteilt. Bevor die Bäume wieder ihre Blätter verlieren, ist es wichtig, den Wald von Plastik und anderem Schmutz zu befreien, damit der Dreck nicht Saison für Saison immer weiter nach unten rutscht, schreibt er auf Facebook. Treffpunkt für die Säuberungsaktion ist am Sonnabend um 9.30 Uhr an der Blechbüchse.

Von Cornelia Meerkatz