Müllsammelaktion am Pfingstsonnabend im Usedomer Winkel – Helfer gesucht

Usedom

Am Sonnabend rufen die Stadt Usedom und die Stiftung „Perspektive Usedom“ zur 3. Müllsammelaktion in der Stadt und im Usedomer Winkel auf. Coronabedingt wird in diesem Jahr jedoch auf das anschließende gemütliche Beisammensein verzichtet.

Zur Koordination der Bürgeraktion werden Interessierte gebeten, sich bei Ralf Wehner (Handy 0172 / 3924190) zu melden, auch um die vorgeschriebenen Abstandsregelungen zu erleichtern.

Wer sich spontan zum Mitmachen entscheidet, kann sich am Samstag um 14 Uhr vor dem Rathaus einfinden. Der eingesammelte Müll kann an gleicher Stelle gegen 16 Uhr abgegeben werden. Während der zwei Stunden soll dafür gesorgt werden, dass die Stadt und der Usedomer Winkel sich zum Pfingstfest in einem sauberen Zustand den Einheimischen und Gästen präsentieren.

Von Ingrid Nadler