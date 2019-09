Karlshagen

Unbekannte Täter haben am Wochenende zwei Münzautomaten auf dem Parkplatz „Kienheide“ in Karlshagen aufgebrochen. Die Diebe hatten es auf die in den Geräten befindlichen Münzen abgesehen. Wie viel Geld verschwunden ist, konnte die Polizei gestern nicht sagen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von -