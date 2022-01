Multikulti hält auf Wolgaster Friedhöfen Einzug

Wolgast

Die Stadt Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will die Friedhofssatzung überarbeiten und auf die heutigen Bedürfnisse der Bestattungskultur, die sich im Wandel befindet, anpassen. Ein Anlass für diese Pläne ist aktuell der Antrag zum Aufstellen von Grabmalen und einer Grabumrandung, die laut Mitteilung aus dem Rathaus nicht den in der Friedhofssatzung festgelegten Kernmaßen entsprechen.

Der Antragsteller, so heißt es, wolle eine Umrandung mit den Maßen 5,80 mal 2,20 Meter in durchgehender Bauweise herstellen und fünf Grabmale mit einer Breite von 80 Zentimetern und einer Höhe von 1,70 Meter aufrichten lassen. Dies weicht stark von den gemäß Satzung geltenden Vorgaben ab, weshalb die Stadtvertreter über die Angelegenheit zu entscheiden haben.

Eile ist geboten

Die Friedhofsverwaltung hat dem Kauf mehrerer zusammenhängender Erdwahlgrabstellen bereits zugestimmt und befürwortet die Abweichungen von der Friedhofssatzung. Zudem wird um eine kurzfristige Entscheidung des Stadtparlaments gebeten. Denn: „In der Bestattungskultur des Antragstellers ist es üblich, innerhalb eines Jahres nach der Bestattung das Grabfeld mit Grabstein und Umrandung fertigzustellen“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Die Erstbelegung sei am 30. April 2021 erfolgt. Um die Errichtung der Grabanlage noch im gewünschten Zeitrahmen sicherzustellen, sei deshalb eine Genehmigung durch die Stadtvertreter am 24. Januar erforderlich.

Der Antragsteller ist seinerseits verpflichtet, in Kooperation mit der von ihm beauftragten Firma einen Nachweis über die Standsicherheit der Grabsteine zu erbringen.

Alte Grabanlagen sollen erhalten werden

In einer Information aus dem Bauamt wird generell festgestellt, dass mehr Bürger mit verschiedenen Staatsangehörigkeiten auch in Wolgast eine neue Wahlheimat gefunden haben: „Das sind Menschen mit den verschiedensten Konfessionen, denen man den Bedürfnissen entsprechend für ihre verstorbenen Angehörigen auch der Anlegung von Grabstellen mit anderer Grabpflegekultur und Gestaltung zustimmen sollte“, heißt es dort. „Ebenfalls befinden sich ältere Grabanlagen mit ähnlichen abweichenden Maßen der Einfassung (zum Beispiel mit schmiedeeisernen Zäunen) und größeren Grabsteinen auf dem städtischen Friedhof. Diese Grabanlagen werden durch unsere Friedhofsmitarbeiter erhalten, um die vergangene Bestattungskultur zu zeigen und zu bewahren.“

Von Tom Schröter