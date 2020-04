Am Montag wurden im Land die Schulen wieder schrittweise geöffnet. Maskenpflicht, Abstandsregelung, Handhygiene und feste Sitzplätze – wir haben uns in Karlshagen, Ückeritz und Wolgast umgeschaut, wie der Start lief.

Mundschutz, Abstand und neue Regeln: So lief der erste Tag in den Schulen

