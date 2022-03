Museum in Kolberg erforscht historische Wracks

Kolberg

Seit 2016 führt das Polnische Waffenmuseum in Kolberg systematische Erkundungen und historische Untersuchungen zu versunkenen Schiffe durch. Vor Kurzem wurden nun die Exponate zur deutschen Landungsfähre F 193 in den renovierten Räumlichkeiten öffentlich zugänglich gemacht.

Die Fähre sank 1945 vor dem polnischen Ostseebad, wahrscheinlich infolge einer Minenexplosion. Während der Forschungsarbeiten wurden zahlreiche militärische Exponate geortet, identifiziert und anschließend ausgegraben.

Eins davon ist die universelle 75-mm-Schneider-Kanone. Die Waffe stammt aus dem Jahr 1917. Sie hat die Seriennummer 11712 und weist Informationen über die Rüstungsfabrik Puteaux bei Paris auf. Aus dem Wrack wurde auch eine Seebasis für die rund 500 Kilogramm schwere Oerlikon-Kanone mit der Aufschrift „OERLIKON 2 cm Flak 29“ und der Nummer 1908 ausgegraben.

Kolberger Hafen war Marinestützpunkt

Als besonderes Exponat für die Museumsmitarbeiter erwies sich eine Abdeckung für die Schneider-Kanone wz.97. „Die Abdeckung entpuppte sich als große Überraschung, da sie in dieser Form auf keinem uns bekannten Foto vorhanden ist“, sagt Museumsdirektor Aleksander Ostasz. Dies sei möglicherweise ein „Beweis für die sogenannte Front-Modifikation, die außerhalb der Fabrik in einer kleinen Werkstatt oder Werft vorgenommen wurde und eine einzigartige Rarität darstellt“.

Das Kolberger Museum will auch weiterhin Forschungen zu historischen Wracks durchführen und nach gesunkenen Schiffen in der Ostsee suchen. Während des Zweiten Weltkriegs war der Hafen in Kolberg ein deutscher Marinestützpunkt.

Von Radek Jagielski