Ahlbeck

Das Musikantentreffen des ehemaligen Musikkorps aus Peenemünde quittierten die zahlreichen Besucher der Konzerte in Karlshagen und an der Ahlbecker Konzertmuschel mit viel Beifall. Nach 30 Jahren kamen die Musiker wieder aus ganz Deutschland zusammen und spielten unter der Leitung von Hartmut Haker beliebte Blasmusik – vom Parademarsch bis zur Polka in großer Orchesterbesetzung war alles dabei. „Es war eine große Freude, dass dieses Treffen mit den 20 Musikern zustande gekommen ist. Dazu haben wir nach kurzen Proben echt gut gespielt, wie in alten Zeiten. Nun wollen wir uns nun alljährlich wieder treffen“, so Haker. Mit „Muss I denn zum Städtele hinaus“ verabschiedeten sich die Musikanten – versprachen aber wiederzukommen.

Gert Nitzsche