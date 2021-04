Rostock

Schüler der Kreismusikschule Wolgast-Anklam glänzen auf Wettbewerbsebene auch während der Corona-Krise mit beachtlichen Ergebnissen. Bei der Premiere des Wettbewerbs „Young Competition Rostock“, den die Young Academy Rostock (YARO) der Hochschule für Musik und Theater Rostock jüngst organisierte, schnitten zwei Schülerinnen mit hervorragenden Beiträgen ab.

Avelina Margarete Neye, die von Karola Baltsch aus Wolgast, Lilija Russanowa aus Lübeck und dem Hochschuldozenten Christoph Enzel unterrichtet wird, erspielte sich auf dem Saxofon einen hervorragenden 2. Preis. Lena Anna Marie Bade (Querflöte), die bei Maria Schüler in Wolgast und Professorin Anne-Elisabeth Ramsenthaler in Rostock in die Lehre geht, erhielt einen Förderpreis. Beide wurden von Lilit Grigoryan aus Rostock auf dem Klavier begleitet.

Beiträge wurden auf Video bei der Jury eingereicht

Da unter Pandemie-Bedingungen ein Präsenzauftritt nicht möglich war, mussten alle insgesamt 46 Teilnehmer ihre Beiträge zuvor auf Video aufnehmen. Ende März bewertete eine sechsköpfige Jury unter Vorsitz des Rektors Professor Dr. Reinhard Schäfertöns die frei gewählten musikalischen Beiträge und zeigte sich von den außergewöhnlichen musikalischen Leistungen und der Vielfältigkeit beeindruckt.

Lena Anna Marie Bade (Querflöte) wurde bei ihrem YARO-Wettbewerbsbeitrag von Lilit Grigoryan (HMT Rostock) auf dem Klavier begleitet. Quelle: Musikschule

Avelina Margarete Neye und Lena Anna Marie Bade gehören zu den Musiktalenten der hiesigen Schule, die als Mitglieder der YARO zusätzlich zum Musikunterricht besonders gefördert werden. Auch Viola Alickaj und Josefin Lüder (beide Gesang) sowie Elli Guiletta Brehme und Lioba Morkel (beide Violine) sind aktuell Schülerinnen der YARO. Diese stellt ein Netzwerk zwischen Hochschule, Landesverband der Musikschulen und den Musikschulen in MV dar.

Erst kürzlich hatten begabte Eleven der hiesigen Kreismusikschule Wolgast-Anklam auch beim 30. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2021 auf sich aufmerksam gemacht. Sechs von ihnen konnten sich für den Bundeswettbewerb zu Pfingsten in Bremen qualifizieren und hoffen insgeheim noch, dass dieser als Präsenzveranstaltung über die Bühne gehen kann.

Erfolgreich auch bei „Jugend musiziert“

Wegen der Corona-Einschränkungen hatte sich der Landesmusikrat entschieden, den Landesausscheid 2021 als digitalen Wettbewerb ab Altersgruppe III auf Landesebene auszutragen. Die Teilnehmer mussten ihr Wertungsprogramm auf Video aufnehmen, auf einem Youtube-Kanal ins Internet stellen und den Link an den Landesmusikrat schicken. Am 20./21. März trafen sich die Jurys ebenfalls in digitaler Form, um die eingereichten Beiträge zu bewerten.

Wer mindestens 23 Punkte erhielt, kann nun auf Bundesebene auftreten. Dies sind Avelina Margarete (Saxofon, 25 Punkte; Klarinette, 23), Lena Anna Marie Bade (Querflöte, 24; Orgel, 24), Joe Schröder (Akkordeon, 25), Lilly Lemke (Klarinette, 23), Marlene Muschkowitz (Klarinette, 23) und Jakob Kropf (Klarinette, 23). Hier die weiteren Ergebnisse: Marlene Heße (Blockflöte, 22), Emma Albrecht (Querflöte, 21), Luise Holmer (Klarinette, 20) und Daria Elea Nadler (Klarinette, 19 Punkte).

Von Tom Schröter