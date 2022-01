Mutmaßlicher Brandstifter von Wolgast wird dem Haftrichter vorgeführt

Wolgast

Nach dem verheerenden Wohnungsbrand am Sonntag in der Robert-Koch-Straße in Wolgast wurde am Montagvormittag ein Tatverdächtiger unter strenger Polizeibewachung dem Haftrichter im Amtsgericht Greifswald vorgeführt. Bei dem Mann handelt es sich um den 27-jährigen Wohnungsinhaber. Er soll den Brand selbst gelegt haben.

Der Tatvorwurf lautet schwere Brandstiftung, denn bei dem Feuer mussten mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses in Wolgast-Nord evakuiert werden. Drei Menschen mussten mit der Drehleiter gerettet werden. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 50 000 Euro.

Die Wohnung stand bei Eintreffen der 48 Kameraden der Feuerwehren aus Wolgast, Hohendorf, Buddenhagen, Zemitz und Kröslin bereits in Vollbrand.

Kurz nach Mitternacht brannte am Sonntag in der Wolgaster Robert-Koch-Straße eine Wohnung lichterloh. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Zeugenhinweise erhärteten schnell den dringenden Tatverdacht der schweren Brandstiftung gegen den 27-jährigen deutschen Wohnungsinhaber. Der Mann konnte unmittelbar nach der Tat im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wehrte sich heftig und schlug und trat auf die Beamten ein. Später traten dann gesundheitliche Probleme auf, so dass der Mann ins Wolgaster Krankenhaus gebracht werden musste. Polizeibeamte bewachten den polizeibekannten mutmaßlichen Täter.

Mit einer Entscheidung des Haftrichters wird noch am Montag (17. Januar) gerechnet.

Von Cornelia Meerkatz