Wolgast

War es fahrlässig oder vorsätzlich? Am Mittwoch hat am Greifswalder Amtsgericht der Prozess gegen eine Mutter aus Wolgast begonnen, die den Tod ihrer Tochter zu verantworten hat.

Die 28-Jährige hatte die drei Jahre alte Emma am Abend des 4. Oktober 2018 in über 50 Grad heißem Wasser gebadet. Emma starb an den Verbrennungen und wurde am nächsten Morgen tot in ihrem Bett gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Mutter fahrlässige Tötung vor.

Widerspruch zu Aussagen von Gutachtern

In den ersten Aussagen der Mutter wird deutlich, dass sie die Lage offenbar völlig falsch eingeschätzt hat. So berichtet sie, dass die Haut der Tochter „leicht gerötet“ gewesen sei. „Um sie zu kühlen“ habe sie Emma nach dem heißen noch in ein kaltes Bad gesetzt.

Nach Angaben der Sachverständigen habe Emma jedoch Verbrennungen zweites Grades und damit schwere Verletzungen erlitten. Fast 30 Prozent der Haut sollen verbrüht gewesen sein, an einigen Stellen soll sich die Haut bereits abgelöst haben.

Geschwister sind in Pflegefamilien

Insgesamt machte die Mutter zu Prozessbeginn einen überforderten Eindruck. Sie sagte: „Ich habe realisiert, dass ich Bockmist gebaut habe“. Zwei ihrer damals vier Kinder waren zur Zeit des Vorfalls bereits in einer Pflegefamilie untergebracht. Der Säugling, der damals noch gestillt wurde, lebt inzwischen ebenfalls getrennt von der Mutter. Bei dem Gerichtstermin soll ein Psychiater auch die Schuldfähigkeit der Mutter bewerten.

Der Prozess soll nur einen Tag dauern, das Urteil wird am Nachmittag erwartet. Es werden neben der Mutter auch Nachbarn und weitere Zeugen befragt.

Von Cornelia Meerkatz