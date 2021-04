Kundgebungen - NPD-Demo und Gegenproteste in Greifswald am 1. Mai: 1000 Polizisten in der Stadt

1400 Demonstranten werden am Samstag in der Hansestadt Greifswald erwartet. 300 von ihnen wollen laut Anmelder an der Demo der NPD teilnehmen. Die Polizei bereitet sich auf einen langen Tag vor. Wann was geplant ist, wo die Rechtsextremen langmarschieren wollen, welche Auflagen gelten – alle Infos hier.