Pommern

Im Oktober 2020 wurde endlich das Projekt für ein Pommersches Klosterbuch gestartet. „Bisher läuft die Arbeit sehr erfolgreich“, sagt der Leiter, der Kieler Geschichtsprofessor Oliver Auge. An der Trave entstanden schon die Klosterbücher Schleswig-Holstein und Hamburg.

Aber an einer wichtigen Stelle hakt es seit über einem Jahr. „Auf Wunsch eines der Geldgeber, des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wollen wir eine Zweigstelle im Landesarchiv Greifswald einrichten. Dafür wurde uns ein möblierter Raum in dem Gebäude am Nexöplatz versprochen“, sagt der Mittelalterhistoriker. Damit sollen nötige Aktenstudien ermöglicht werden. Greifswald ist der zentrale Ort für die Recherche- und Forschungstätigkeiten zur Geschichte und der Verwaltung der Daten zum Archivbestand. Aber das Landesarchiv Greifswald hat derzeit keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das wird seit Jahren von der hiesigen Historikerzunft heftig kritisiert.

Bisher scheiterten alle Bemühungen um eine Zweigstelle, auch ersatzweise in der Universität. Die Zeit drängt. Am 22. Januar soll Mitarbeiter Robert Harlaß mit den Archivstudien in Greifswald starten. „Es gibt jetzt Hoffnung“, freut sich Auge. Landesarchivdirektor Martin Schoebel habe ihm mitgeteilt, dass er den Entwurf des Nutzungsvertrags fertiggestellt habe.

Wichtige Quelle online gestellt

„Bisher lief unsere Arbeit sehr gut“, betont Auge. Das betreffe auch die Transkribierung und Digitalisierung der 34 Regestenbände Hermann Hoogewegs zu den Urkunden der monastischen und stiftischen Einrichtungen in Pommern aus den 1920er Jahren. „Diese Aufgabe wurde im November erfolgreich abgeschlossen.“ Das Ergebnis steht online. Die Zusammenarbeit mit Dirk Alvermann vom Universitätsarchiv Greifswald und Paweł Gut vom Staatsarchiv Stettin sei sehr gut gewesen. Lob gibt es von Auge auch für die Projektmitarbeiter.

Im Februar soll die zum Projekt gehörende Internetseite präsentiert werden. Vom 11. bis zum 13. Mai 2023 soll eine interdisziplinäre, internationale Tagung „Klöster in Pommern ‒ Stand und Perspektiven der Forschung“ im Greifswalder Krupp-Kolleg mit 15 Fachvorträgen stattfinden. Die Referenten arbeiten am Klosterbuch. Eine Exkursion nach Stettin(Szczecin), Kolbatz(Kołbacz) und Stolpe ist geplant. Im nächsten Jahr soll ferner ein reich bebilderter, kulturtouristischer Führer erscheinen, der 2023 veröffentlicht wird.

Von Eckhard Oberdörfer