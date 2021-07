Nach Angriff auf Urlauber in Zinnowitz: Polizei ermittelt auf Hochtouren

Zinnowitz

Bundesweit ging am Donnerstagvormittag eine Schlagzeile durch die Medien: „Brandenburger Touristen auf Usedom attackiert und bestohlen“. Zum Beispiel schrieb die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung über diesen Vorfall in Zinnowitz. Nicht nur dort lief die Meldung hoch und runter – auch im Radio, auf etlichen anderen Online-Portalen und auch am Freitag wird sie in vielen gedruckten Zeitungsausgaben erscheinen.

Für die Touristiker ist dies eine Horrormeldung, denn sie werben tagtäglich dafür, dass Touristen auf die Insel Usedom kommen sollen und sich hier wohlfühlen können. Nun sind es ein paar Jugendliche, die das Image der Insel Usedom bundesweit ankratzen. Doch nun der Reihe nach.

Urlauber von hiesigen Jugendlichen angegriffen und ausgeraubt

In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Gruppe junger Leute aus Frankfurt/Oder am Zinnowitzer Strand überfallen. Gegen 1 Uhr kamen vier Jugendliche aus der Region an den Strand, die sich gegenüber den jungen Brandenburgern sofort aggressiv verhielten. „In der Folge kam es zu Körperverletzungen an einem 21-jährigen Mann und einer 17-jährigen Frau“, so die Polizei noch in der Nacht. Beide wurden später medizinisch in einem Rettungswagen betreut.

Drei von vier Tätern sind namentlich bekannt

Zunächst flüchteten die Brandenburger vor den Angreifern. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie, dass Geld und Handys aus ihren Rucksäcken gestohlen worden waren. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1100 Euro. Obwohl kurze Zeit nach dem abgesetzten Notruf drei Streifenbesatzungen der Polizeireviere Heringsdorf und Wolgast eintrafen, gelang den Tätern die Flucht. Trotz Nahbereichsfahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden. „Bei ersten Ermittlungen gelang es jedoch, dreien der vier Täter Namen zuzuordnen“, so die Polizei.

Am Morgen herrschte am Strand wieder ganz normaler Badebetrieb. Strandkorbvermieter Mayk Borchardt erzählte auf OZ-Nachfrage, dass ein Vater mit seiner jugendlichen Tochter an seinen Verleih zum Strand kam und nach ihren Habseligkeiten aus der Nacht gesucht hat. „Sie suchten unter anderem zwischen den Strandkörben. Gefunden haben sie offenbar nichts. Scheinbar waren sie auf der Suche nach ihren Schuhen“, sagt er. Diese haben sie wohl auf der Flucht liegen gelassen.

Alle Zeugen wurden von der Polizei befragt

Da drei der vier Männer bereits namentlich ausfindig gemacht wurden, wird gegen sie nun wegen Körperverletzung und Diebstahl ermittelt. Wie Polizeisprecherin Katrin Kleedehn in Anklam erklärt, laufen die Ermittlungen zu dem Fall auf Hochtouren. „Am Vormittag wurden von den Kollegen alle Zeugen befragt. Der Fall hat bei uns gerade oberste Priorität“, sagt sie. Einige der Täter stammen aus der Region, sind sogar Insulaner. Es werden unter anderem Zusammenhänge zu anderen Taten geprüft.

Eigenbetriebsleiter verurteilt die Tat und wünscht Aufklärung

„Die Aktion wirft kein gutes Licht auf unser Ostseebad“, gesteht Carsten Nichelmann, Leiter des Eigenbetriebes Kurverwaltung. Er hörte am Morgen durch die Medien von dem Überfall. Hätte ein Sicherheitsdienst am Strand den Vorfall vielleicht verhindern können?

„Die Promenade wird durch eine Sicherheitsfirma regelmäßig in der Nacht bestreift. Sie sind auf der Promenade und auf der Seebrücke unterwegs und schauen, ob alles in Ordnung ist. Unter anderem sehen sie nach, ob zum Beispiel illegale Lagerfeuer gezündet wurden, jemand grillt oder andere Sachen beschädigt wurden“, so Nichelmann. Allerdings könne auch kein Sicherheitsdienst verhindern, dass mehrere Leute eine Gruppe von acht Personen überfällt und ausraubt. „Im Notfall ruft der Sicherheitsdienst auch nur die Polizei“, sagt er. Eine permanente Videoüberwachung wäre kaum realisierbar.

Zahlreiche Schmierereien im Ort

Nichelmann würde sich wünschen, dass die Schmierereien an Toilettenhäuschen und anderen kommunalen Einrichtungen endlich aufhören. „Kaum ist etwas wieder sauber, wird es zwei Tage später wieder beschmiert“, sagt er.

Nun möchte er das Thema Vandalismus noch mal im Betriebsausschuss der Gemeinde aufgreifen. „Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass an neuralgischen Punkten in der Gemeinde häufiger kontrolliert wird. Unterbinden kann man die Taten aber nicht.“

Von Hannes Ewert