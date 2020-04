Nach Angriff auf Usedomer SPD-Mann: Spuren führen bis nach Nigeria

Usedom

Im Januar dieses Jahres wurde Günther Jikeli, SPD-Abgeordneter des Kreistages sowie der Usedomer Stadtvertretung, Opfer eines Hackerangriffs. Über sein E-Mail-Konto wurden dubiose Nachrichten verschickt. Darin hieß es unter anderem, dass er in der Ukraine festsitze, sein Tasche verloren habe und auch seine Kreditkarte weg sei. Er benötige dringend Geld, damit er nach Hause kommen könne, stand weiter in der Nachricht. Schnell stellte sich diese Mail als Fake heraus. Jikeli saß nicht in der Ukraine fest, sondern in den heimischen vier Wänden in der Stadt Usedom. Er stellte bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt.

Nun, ein Vierteljahr später, bekam der SPD-Politiker Post von der Staatsanwaltschaft in Stralsund. „Das Verfahren wurde eingestellt“, so Jikeli. Die Spuren des Hackerangriffes führen allerdings bis nach Nigeria. „Aus der Prüfung der Mail bzw. deren Header ergab sich die IP-Adresse. Diese gehört zu einem nigerianischen Anbieter“, so die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft sieht allerdings davon ab, internationale Rechtshilfe mit dem Land zu ersuchen, denn die Erfolgsaussichten sind minimal. „Die Zusammenarbeit mit Nigeria im Rahmen der internationalen Rechtshilfe gestaltet sich regelmäßig schwierig und in jedem Fall langwierig, weshalb auch aufgrund der Flüchtigkeit der Daten keine zielführenden Ermittlungsergebnisse zu erwarten sind“, so die Staatsanwaltschaft.

Anzeige

Ob sich die Täter wirklich in dem afrikanischen Land aufhalten, ist auch nicht gesichert. Oft handelt es sich lediglich um eine weitergeleitete Verbindung.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Dieser SPD-Mann wurde Opfer einer Hackerattacke

Von Hannes Ewert