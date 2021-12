Greifswald

Der Weihnachtsmarkt lockt mit Glühwein, Mutzen und Rummel mitten in der Altstadt – doch wie lange noch? Mindestens bis Montag, 13. Dezember, bleiben die Tore zum Adventsmarkt geöffnet. Das wäre der früheste Tag, an dem so viele Menschen wegen Corona im Krankenhaus oder auf der Intensivstation liegen, dass der Landkreis Vorpommern-Greifswald in die Risikostufe „Rot plus“ fallen könnte.

Die Einordnung nach der Coronaampel des Landes besagt, dass ein Landkreis bei „Rot plus“ auch Weihnachtsmärkte absagt, wie in Rostock seit Donnerstag. Voraussetzung: Mindestens sieben Tage in Folge die Stufe „Rot“. Vorpommern-Greifswald und damit Greifswald waren am Freitag, 10. Dezember, seit vier Tagen „Rot“.

Lösung im Sinne der Händler und der Stadt

Droht nach sieben Tagen „Rot“ zusätzlich eine Überlastung des Gesundheitssystems, wird der Landkreis auf „Rot plus“ gestuft. In Rostock hatte die Stadt diese Grenze zwar gerissen, war aber dennoch nach Abstimmung zwischen Stadt und Land zunächst auf Stufe „Rot“ geblieben – und damit der Weihnachtsmarkt offen. Das jähe Ende kam am Dienstag, die Landesregierung beendete das Adventstreiben. Zwei Tage später mussten die Buden abgebaut werden.

Die Stadt Greifswald stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises als Genehmigungsbehörde, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Man werde unverzüglich eine Lösung suchen, die dem Infektionsschutz gerecht werde und im Interesse der Stadt und der Händler liege, sollten Gesetze oder die Infektionslage das erfordern. „Das wäre insbesondere der Fall, wenn der Landkreis Vorpommern-Greifswald tatsächlich sieben Tage in Folge in der Risikostufe 4 eingeordnet wäre“, sagt Reimann. Zu bedenken sei, dass nach der Hochstufung noch eine Übergangsfrist verstreichen könnte.

Am Freitag registrierte der Landkreis eine Inzidenz von 546,3 Infizierten pro 100 000 Einwohner in einer Woche. In Rostock lag sie am Dienstag bei 429,5, als die Landesregierung beschloss, den Weihnachtsmarkt zu schließen. Bei der Inzidenz der ins Krankenhaus eingewiesenen Coronapatienten steht Vorpommern-Greifswald mit 6,4 derzeit schlechter da als Rostock mit 3,3 am Dienstag. Die Auslastung der für Coronafälle vorgesehenen Intensivbetten betrug am Freitag 106 Prozent in Vorpommern-Greifswald.

Weihnachtsmarkt mit 2G plus Regel

In der Unimedizin Greifswald waren am Freitag noch drei Beatmungsbetten für Coronapatienten frei, 16 Intensivpatienten wurden wegen einer Coronainfektion behandelt, sagt Prof. Uwe Reuter, ärztlicher Direktor der Unimedizin Greifswald. Jedes fünfte Intensivbett wurde demnach von einem Coronapatienten belegt.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Greifswald bleibt es bei der 2G plus Regel auf dem Weihnachtsmarkt. Für eine Abstufung auf 2G wäre die Stufe „Orange“ für fünf aufeinanderfolgende Tage notwendig. So heißt es weiterhin, dass sich Gäste direkt an den Eingängen zum Markt einen Stempel holen, der ihnen bescheinigt, genesen oder geimpft und zusätzlich getestet zu sein. Der Gang zum Container auf dem Fischmarkt ist seit dieser Woche dafür aber nicht mehr notwendig.

Von Christopher Gottschalk