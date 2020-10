Nach BGH-Urteil: Wolgast diskutiert wieder über die kleine Leonie und ihren Peiniger

Torgelow/Wolgast

Unterschiedliche Reaktionen hat in Wolgast das Urteil des Bundesgerichtshofs im Fall Leonie ausgelöst. Der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow muss in Teilen neu verhandelt werden. Der BGH hat das Urteil gegen den Stiefvater teilweise aufgehoben. Dieser war Anfang Januar dieses Jahres wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer lebenslangen Haftstraße verurteilt worden.

Nach Tod von Leonie (6) aus Torgelow: BGH hebt Urteil gegen Stiefvater zum Teil auf

Gerügt wurde, dass die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neubrandenburg „keine eindeutigen Feststellungen zu einem eventuellen Tötungsvorsatz“ des Verurteilten schon während der schweren Misshandlungen getroffen hat. Laut BGH sei dies jedoch entscheidend für die Einordnung als Verdeckungsmord – also als Mord zur Vertuschung einer anderen Straftat.

Die Sechsjährige war am 12. Januar 2019, zwei Wochen nach ihrem sechsten Geburtstag, an den Folgen massiver Gewalt in der gemeinsamen Wohnung des Stiefvaters und ihrer Mutter Janine Z. in Torgelow gestorben. Die Familie war sechs Monate zuvor von Wolgast, wo sie bisher lebte, nach Torgelow gezogen. Der 28-jährige David H. hat zudem nicht nur Leonie, sondern auch ihren damals zweijährigen Bruder Noah, schwer misshandelt.

Rechtsanwalt von Leonies leiblichem Vater: Vorwurf des Mordes nicht aufgehoben

Während gerade in Wolgast Nord, wo Leonie mit der Mutter, dem Stiefvater und dem kleinen Bruder bis zum Umzug nach Torgelow lebte und auch Leonies leiblicher Vater zu Hause ist, viele nicht verstehen können, was an dem Urteil auszusetzen war, sieht Falk-Ingo Flöter als Anwalt des leiblichen Vaters von Leonie, Oliver E., die Festlegung des Bundesgerichtshofs eher nüchtern. Er habe bereits während der Verhandlung seinerzeit darauf hingewiesen, dass man bei der Bewertung der Tat auch niedere Beweggründe des Täters in Betracht ziehen müsse. „Das Landgericht Neubrandenburg hat nun Gelegenheit, genau diese möglichen niederen Beweggründe umfassend zu beleuchten. David H. bleibt erst mal weiter in U-Haft und wird, wenn es ein rechtskräftiges Urteil gibt, auch viele Jahre im Gefängnis bleiben müssen. Der Vorwurf des Mordes ist ja nicht aufgehoben“, sagte der Wolgaster Anwalt am Montag auf OZ-Nachfrage.

In Wolgast war nach Bekanntwerden des BGH-Urteilsspruchs die Befürchtung laut geworden, dass David H. womöglich aus der U-Haft entlassen werde. Dem ist aber nicht so. Wie schnell eine erneute Verhandlung des Falls am Landgericht Neubrandenburg angesetzt wird, kann allerdings noch niemand sagen. „Das kann in ein paar Wochen sein, kann aber auch genauso gut noch etliche Monate dauern, denn er wird vor einer anderen Kammer des Landgerichts stattfinden. Und die neue Kammer muss sich ja erst mit den ganzen Unterlagen vertraut machen“, so Falk-Ingo Flöter.

Tathergang wird nicht neu untersucht

Der Tathergang selbst wird nicht neu untersucht, denn den Tatablauf hat der Bundesgerichtshof bestätigt. Das Mädchen sei Opfer einer Bestrafung geworden, als es der Mutter mit dem Puppenwagen zum Einkaufen hinterhergehen wollte. Der Stiefvater hatte Leonies Verletzungen immer als Treppensturz erklären wollen, Gutachter der Gerichtsmedizin konnten das widerlegen. Der qualvolle Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Kommt es zum Prozess gegen die Mutter?

Auch Leonies Mutter muss sich wegen unterlassener Hilfe noch vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat im April Anklage erhoben. Allerdings gibt es noch keine Entscheidung des Landgerichts darüber, ob es zum Prozess kommt. Für Rechtsanwalt Falk-Ingo Flöter ist das ein Zeichen, dass das Landgericht erst die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum verurteilten Stiefvater abwarten wollte.

Von Cornelia Meerkatz