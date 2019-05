Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr kamen nach dem Großbrand in Zinnowitz zu dem Entschluss, dass kein Brandursachenermittler am Steinfurth-Heim eingesetzt werden soll. Die Einsturzgefahr sei einfach zu groß. Am Sonnabendmorgen brannte ein Teil des Gebäudekomplexes lichterloh.