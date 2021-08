Karlsburg/Greifswald

Am Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg sind rund 81 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immunisiert, wie Klinikchef Wolfgang Motz mitteilt. Die Impfquote am Klinikum liegt damit deutlich über dem derzeitigen Landesdurchschnitt von knapp 58 Prozent und auch über der Impfquote im Uniklinikum Greifswald.

70 Prozent der Patienten geimpft

Motz teilt weiter mit, dass auch 70 Prozent der Patienten vollständig geimpft sind. Das Klinikum Karlsburg wirbt mit der hohen Impfquote für die Sicherheit des Krankenhauses. Zum Jahresbeginn war das Herz- und Diabeteszentrum von einem großen Coronaausbruch betroffen. Damals hatten sich 37 Mitarbeitende und 21 Patienten mit Covid-19 infiziert. 53 Beschäftigte befanden sich bis Februar in Quarantäne. Das Klinikum musste seine Notfallversorgung für zwei Wochen schließen, nahm zeitweise keine neuen Patienten mehr auf. Mehrere Patienten mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden.

Appell für Sicherheit im Klinikum

„Auch in Zeiten der Corona-Pandemie können sich Herz- und Diabetespatienten vertrauensvoll an die Kliniken in Karlsburg wenden. Es besteht kein Grund, auf dringend notwendige stationäre Behandlungen zu verzichten“, sagt Anette Pröber, Sprecherin des Klinikums in Karlsburg. Sie verspricht weiter: „Bei Klinikpersonal mit besonderem Risiko, mit der Krankheit in Kontakt zu kommen, sind die Impfquoten besonders hoch.“ Die Impfquote von 81 Prozent sei ein Durchschnittswert, bei dem alle 533 Mitarbeiter erfasst sind, also nicht nur Ärzte und Pflegekräfte, sondern auf Mitarbeiter der Verwaltung, der Küche und aus dem IT-Bereich. 

Impfquote an Unimedizin bei schätzungsweise 75 Prozent

Auch an der Universitätsmedizin Greifswald liegt die Impfquote deutlich über dem Gesellschaftsdurchschnitt, allerdings unter der im Klinikum Karlsburg. Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin Greifswald, schätzt die dortige Impfquote auf gut 75 Prozent. Er weist jedoch darauf hin, dass es am Klinikum keine Erhebung hierzu gebe. Erfasst seien lediglich all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Haus selbst geimpft wurden. Bei den Ärzten liegt die erfasste Impfquote bei 69 Prozent, bei den Pflegekräften bei 65 Prozent. „Dazu kommen diejenigen, die sich in einem Impfzentrum oder beim Hausarzt impfen ließen“, so Arns. Tatsächlich liege die Impfquote der Ärzte sogar über dem Durchschnitt von 75 Prozent. Dies haben stichprobenartige Befragungen ergeben, wie Arns mitteilt.

Von kat