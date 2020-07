Nach Corona-Ausbruch auf Usedom: Das ist an den Gerüchten zur Grenzschließung dran

Heringsdorf/Swinemünde

In Swinemünde auf der polnischen Seite der Insel Usedom ist in den zurückliegenden zweieinhalb Wochen die Zahl der Corona-Fälle deutlich gestiegen. Bis Donnerstag sind seit Beginn der Sommerferien zwölf neue Infektionen festgestellt worden. Besonders betroffen ist das Restaurant „Promenada“ an Swinemündes Flaniermeile. Auch im Radisson Blu Resort gab es Corona-Fälle.

Die Swinemünder betrachten die neuesten Corona-Fälle mit mäßiger Gelassenheit. Nur wenige Einwohner sind der Meinung, dass die Grenze vollständig geschlossen werden sollte und dass Menschen aus Regionen mit einer hohen Anzahl von Infektionen die Einreise verboten werden sollte. Niemand will einen zweiten Lockdown. Lokale Medien betonen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis neue Corona-Fälle in Swinemünde auftreten. Aber es wird auch darauf hingewiesen, dass es sich um Einzelfälle handelt.

Allerdings befolge nicht jeder die geltenden Sicherheitsregeln, heißt es aus der Stadtverwaltung. So wird gerade an der Promenade deutlich, dass sich etliche Einheimische und Gäste nicht an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht in Geschäften, Restaurants und an öffentlichen Orten halten.

Stadtpräsident: Maßnahmen ausreichend

Die Stadtverwaltung geht ruhig auf die jüngsten Ereignisse ein. Swinemündes Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz ist der Ansicht, dass die Gesundheitsbehörden angemessen auf die Situation reagieren. „Die bisher von den Sanitätsdiensten ergriffenen Maßnahmen sind ausreichend. Die epidemiologische Bedrohung auf beiden Seiten der Grenze der Insel Usedom ist ähnlich“, so Żmurkiewicz.

Im Restaurant „Promenada“ in Swinemünde sind mehrere Mitarbeiter an Corona erkrankt. Quelle: Radek Jagielski

Allerdings dürfen deutsche Bürger längst wieder als Tagestouristen nach Swinemünde fahren, während es umgekehrt sehr zum Leidwesen von Politik und Wirtschaft polnischen Bürgern noch immer nicht gestattet ist, als Tagestouristen nach Deutschland einzureisen.

Dementi zur neuerlichen Grenzschließung

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Seebad Heringsdorf, Laura Isabelle Marisken (parteilos), sieht ebenfalls erst einmal keinen Grund zur Panik. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Vertretern der Stadt Swinemünde“, sagt sie. Mit dem Stadtpräsidenten und seinem Stellvertreter verständige sie sich mehrmals wöchentlich auf dem kurzen Dienstweg.

Es gebe nach dem jüngsten Corona-Ausbruch in Swinemünde natürlich viele Fragen bei den Einwohnern der Gemeinde und auch bei zahlreichen Gästen. „Wir gehen sehr transparent damit um, um gar nicht erst Verunsicherung aufkommen zu lassen“, sagt sie.

So gab in dieser Woche das Gerücht, dass angesichts der steigenden Corona-Zahlen Polen die Grenze bald wieder dichtmachen will. Sie habe daher sofort den Kontakt zur Landesregierung gesucht. „Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann hat umgehend beim Wojewoden von Westpommern angerufen und nachgefragt. Dort hat man das Gerücht dementiert“, so Marisken.

Sicherheitsregeln ernst genommen

Auch die Tourismusbranche in Swinemünde gerät vorerst nicht in Panik, beobachtet die Situation jedoch genau. „Bei so viel Touristenverkehr war zu erwarten, dass auch Menschen mit Coronavirus auf unseren Inseln auftauchen“, sagt Bartosz Turlejski vom Vorstand der Swinemünder Tourismusorganisation.

Statistisch gesehen, sei die Situation in der polnischen Kurstadt im Vergleich zu anderen Erholungsregionen sehr gut. Es gebe immer noch nur sehr wenige Menschen, bei denen die Krankheit diagnostiziert wurde. „Hotelbesitzer, Restaurantleiter und Betreiber jeglicher Touristenattraktionen haben die Sicherheitsregeln sehr ernst genommen und die übergroße Mehrheit hält sie ein“, betont Turlejski.

Die Stadt verweist zudem darauf, dass im Swinemünder Krankenhaus die Möglichkeit von Coronatests bestehe. Die Einzeltests gibt es zum Preis von 400 Złoty, dann sind die Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden da. Für 600 Złoty und selbstständige Ablieferung der Probe im Stettiner Labor gibt es das Ergebnis innerhalb von vier Stunden.

Von Cornelia Meerkatz und Radel Jagielski