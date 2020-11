Zempin

Nach einem Corona-Ausbruch im „Haus am Ostseestrand“ in Zempin benötigt das Pflegeheim nun personelle Hilfe von außen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Insgesamt 30 Menschen – 13 Mitarbeiter und 17 Bewohner – waren dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch mitgeteilt.

Die Bewohner der privat betriebenen Einrichtung mit 80 Plätzen werden nun von den verbleibenden Pflegekräften des Heims betreut. Unterstützt wurden sie dabei am Mittwoch und Donnerstag vom Katastrophenschutz des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald. Der Landkreis hatte ihn alarmiert. In drei Schichten kamen insgesamt sieben ehrenamtliche Helfer und eine hauptamtliche Mitarbeiterin aus der Corona-Einheit zum Einsatz.

Anzeige

Vier Pflegedienste angefragt, um Pflegeheim zu unterstützen

Zu dieser gehören Helfer, die jüngst eine Spezialausbildung für den Einsatz in Pandemiezeiten erhielten. Mit dabei waren Mitglieder aus dem Sanitätszug, der Rettungshundestaffel, dem Betreuungszug sowie aus dem Wasser- und Gefahrenzug. Zusammen haben sie eine Notbetreuung gewährleistet, erklärte DRK-Sprecherin Franziska Krause. Dazu gehörten das Reichen von Essen, Waschen und Desinfizieren von Räumen.

Außerdem hat die Heimaufsicht des Landkreises vier Pflegedienste kontaktiert, die kurzfristig Personal bereitstellen könnten. Die konkrete Abstimmung erfolge derzeit mit der Heimleitung der Pflegeeinrichtung in Zempin, so eine Sprecherin des Landkreises.

Die 17 positiv getesteten Bewohner wurden getrennt von den anderen Heimbewohnern in der Einrichtung untergebracht. Eine Verlegung von Bewohnern ist vorerst nicht geplant. Die Mitarbeiter des Pflegeheims Zempin wurden sensibilisiert, bei den Patienten mit Symptomen besonders darauf zu achten, ob sich ihr Zustand verschlechtert und im Notfall sofort den Rettungsdienst zu verständigen, damit sie ins Krankenhaus kommen. Die Integrierte Leitstelle ist diesbezüglich informiert. Weitere Tests im Pflegeheim sollen durch das Gesundheitsamt organisiert und durchgeführt werden.

Wurden Besuchsregelungen eingehalten?

Wie es zu den vielen Infektionen kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Ein generelles Besuchsverbot für Pflegeheime gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Die Landkreissprecherin verwies auf die Landesverordnung zur Regelung von Besuchen. Hier gibt es klare Vorgaben, welche Einschränkungen je nach Höhe der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gelten. Nun muss geklärt werden, welche Besuchsregelung zum Zeitpunkt der Ansteckungen galt und ob diese vom Heim eingehalten wurde.

Ab einem Risikowert von 36 bis 50 Neuinfektionen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen (7-Tages-Inzidenz) im örtlichen Zuständigkeitsbereich eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt dürfen höchstens zwei Besucher je Bewohner, die nicht dauerhaft festzulegen sind, gleichzeitig die Einrichtung betreten. Ab einem Risikowert von 51 bis 74 Neuinfektionen darf höchstens ein Besucher je Bewohner die Einrichtung betreten.

Corona-Lage im Landkreis bleibt angespannt

Besonders strenge Regeln greifen ab 75 Neuinfektionen: Ab dieser Zahl darf der Besuch ausschließlich in einem hierfür vorgesehenen Besuchszimmer stattfinden, wobei nach jedem Besuch das Zimmer zu desinfizieren und stoßweise zu lüften ist. Eine Ausnahme ist nur aus Gründen einer unzureichenden Mobilität des Bewohners zulässig. Ein Einzelzimmer des Bewohners gilt als Besuchszimmer, soweit der Besuch durch das Personal der Pflegeeinrichtung auf dem kürzesten Weg zum jeweiligen Einzelzimmer geleitet wird.

In den vergangenen Tagen schwankte die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis zwischen 73 und zuletzt 85. Somit bleibt die Corona-Lage im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald angespannt. Auch das Kursana Pflegeheim in Torgelow ist nun betroffen. Acht Heimbewohner und drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von Juliane Schultz