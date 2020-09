Züssow

Erstes leichtes Aufatmen nach den zwei bestätigten Corona-Infektionen in Züssow bei Greifswald: Von den 14 Mitarbeitern und Bewohnern in der dorfähnlich angeordneten Einrichtung des Pommerschen Diakonievereins, für die am Donnerstag eine häusliche Quarantäne angeordnet wurde, wurden sechs bereits wieder aus der häuslichen Isolation entlassen.

Kontakt über Familienfeier in Züssower Hotel

Wie die Untersuchungen ergaben, hatten diese keinen direkten Kontakt zu den Gästen einer Familienfeier, wie die Sprecherin des Diakonievereins Manuela Röthke am Freitag sagte. Im Nachgang dieser Feier, die im Hotel des Pommerschen Diakonievereins stattfand, waren am Donnerstag zwei Gäste positiv auf das Virus getestet worden. Menschen mit Beeinträchtigungen hatten im Service für die Feier gearbeitet.

Erste Testergebnisse im Laufe des Tages erwartet

Der Landkreis erwartet im Laufe des Tages erste Testergebnisse. Erst dann ergebe sich ein genaueres Bild über das Ausmaß, so ein Sprecher des Kreises. Eine genaue Angabe, wie viele Menschen nun auf Covid-19 untersucht werden, machte die Verwaltung noch nicht.

Zu dem Areal in Züssow gehören unter anderem Wohnstätten für Behinderte, ein Pflegeheim und das Hotel. Etwa 200 Menschen sind dauerhaft in den Einrichtungen untergebracht.

