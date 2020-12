Nach Corona-Jahr: Welche Stars 2021 auf den Bühnen MVs auftreten wollen

Rostock/Stralsund/Sellin

Nachdem in diesem Jahr coronabedingt viele Konzerte und Veranstaltungen abgesagt werden mussten, hoffen die Veranstalter in Mecklenburg-Vorpommern auf 2021: Viele Konzert-Termine stehen bereits, der Ticketverkauf läuft. Die OZ zeigt, was 2021 in MV geplant ist.

Selliner Sommer Openair 2020

Mit nackten Füßen im Sand tanzen und dabei Stars wie Mark Forster oder Bosse lauschen: Nach dem Erfolg von 2019 sollte in diesem Jahr die zweite Auflage des Selliner Sommer Openair folgen. Pandemiebedingt musste das Event ausfallen. 2021 soll es nachgeholt werden: „Wir freuen uns, dass alle Künstler, die für dieses Jahr zugesagt hatten, nun im nächsten Jahr kommen“, sagt Steffi Besch von der Kurverwaltung Sellin. Am 25. Juli wird Mark Forster mit seinem aktuellen Album „Liebe“ auf der Bühne stehen. Fünf Tage später, am 30. Juli, rockt das DJ-Duo Gestört aber GeiL den Strand. Am 31. Juli folgt Sänger Bosse, am 6. August Künstler Johannes Oerding mit seiner neuen Liveshow.

„Natürlich müssen wir schauen, welche Corona-Auflagen sich für nächstes Jahr ergeben und wie sich diese umsetzen lassen“, so Besch. Die Konzerte an der Seebrücke seien auch so schon logistisch enorm aufwendig. Entsprechende Notfall-Konzepte gebe es aber bereits. Wer bereits für diesen Sommer ein Ticket gekauft hat, kann es auch im nächsten Jahr nutzen – die Karten behalten ihre Gültigkeit – oder es bis zum 31. Dezember 2020 gegen einen Gutschein tauschen. Wer sich noch ein Ticket für Mark Forster sichern will, muss sich beeilen: 5000 der insgesamt 6000 Karten sind bereits verkauft. Bei den anderen Künstlern gebe es noch ausreichend Karten.

Peenekonzert auf der Schlossinsel in Wolgast

Auch Veranstalter Marcel Glöden von der Eventagentur „Haus neuer Medien“ (HNM) in Greifswald ist optimistisch, dass die Peenekonzerte 2021 stattfinden: „Ich gehe fest davon aus, dass wir im nächsten Jahr eine normale Sommersaison haben“, so Glöden. Am 13. August 2021 soll Singer-Songwriter Tim Bendzko auf der Bühne der Schlossinsel in Wolgast stehen. Im Rahmen seiner „Jetzt bin ich ja hier Live-Tour“ kommt er nach MV.

„Der Name könnte nicht passender sein“, sagt Glöden und lacht. Denn das ursprünglich im August dieses Jahres geplante Konzert fiel coronabedingt aus und wird nun 2021 nachgeholt. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. 2000 Tickets seien bereits verkauft, 2000 weitere noch zu haben, so Glöden.

Schlagerfestival in Stralsund

Der Veranstalter ist auch für ein weiteres Konzert-Highlight verantwortlich: Zu der Riesenparty „Schlager pur – Das Megafestival“ in Stralsund erwartet er am 12. Juni 2021 bis zu 5000 Schlager-Fans auf der Mahnkeschen Wiese, die von Mittag bis Mitternacht gemeinsam mit Stars wie Beatrice Egli, Thomas Anders, Oli.P. und Giovanni Zarrella singen und feiern können. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen im nächsten Jahr wieder richtig Lust dazu haben. Auch die Künstler freuen sich und stehen schon in den Startlöchern“, so Glöden.

Roland Kaiser und Sarah Connor im Rostocker Iga-Park

Wesentlich verhaltener ist Rimbert Schickling, Veranstaltungsleiter im Rostocker Iga-Park. Zu den bisherigen Highlights gehören dort 2021 die Auftritte von Roland Kaiser am 18. Juni und Sarah Connor am 19. Juni – beide holen damit ihre Konzerte aus diesem Jahr nach. Geplant sind zudem Auftritte von Wincent Weiss, der am 20. August mit seiner Sommertour im Iga-Park Station macht, und von Peter Maffay, der dort mit seiner verlängerten Jubiläumstournee am 10. September auf der Open-Air-Bühne stehen soll. Ob es wirklich dazu komme, sei schwer zu sagen. „Letztlich entscheiden die Corona-Fallzahlen“, so Schickling.

Für den Fall, dass gespielt werden dürfe, würden im Iga-Park mehr Konzerte stattfinden als bisher, weil sich vieles aus diesem Jahr ins nächste Jahr verschiebe, so Schickling. Zum Vergleich: Zwölf große Konzerte habe es 2018 dort gegeben. Auch mit weiteren Künstlern sei man bereits im Gespräch: „Aufgrund der unsicheren Situation halten sich aber besonders die großen noch zurück“, so Schickling.

Den ersten Lockdown haben die Veranstalter unter anderem dafür genutzt, den Backstage- und den Veranstaltungsbereich zu erweitern. Dies sei nötig, um mit anderen Standorten zu konkurrieren und große Namen nach Rostock zu holen, so Schickling. „Mit dem, was hier entsteht, gehören wir bald zu den Top 3 in Norddeutschland im Open-Air-Bereich.“

Maite Kelly und Mario Barth in der Rostocker Stadthalle

Auch Rostocks Messe- und Stadthallengesellschaft „inRostock“ hat ein schwieriges Jahr hinter sich: Nach vielversprechendem Auftakt bescherte die Corona-Pandemie dem Veranstalter im März ein jähes Ende. Auch hier mussten Konzerte, Auftritte von Comedians, große Abendshows – viele Events, auf die sich tausende Fans gefreut hatten – abgesagt werden. Glück im Unglück: Ein Großteil der Veranstaltungen soll auch hier im kommenden Jahr oder 2022 in der Stadthalle beziehungsweise der Hansemesse nachgeholt werden. Termine gibt es schon, wenn auch ohne Gewähr.

Zu den Highlights zählen die Nachhol-Konzerte von Johannes Oerding (31.3.2021), Chris Norman (18.5.2021), Santiano (7.10.2021), Roland Kaiser (8.10.2021), Kerstin Ott (7.4.2021), Böhse Onkelz (3.10.2021 in der Hansemesse) und Maite Kelly (10.2.2022) sowie die Auftritte von Eckart von Hirschhausen (3.2.2021) und Mario Barth (25.11.2021). Dazu haben weitere Stars ihr Kommen angekündigt: Kim Wilde (14.10.2021), Rea Garvey (27.4.2021), Nena (13.4.2021) und Chris de Burgh (8.11.2021).

Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Messe- und Stadthallengesellschaft, ist zuversichtlich, dass der Großteil der Events stattfinden kann. „Ich blicke mit Hoffnung in die Zukunft. Wir sind bereit. Sobald wir dürfen, können wir starten.“ Um Besucher auf dem Laufenden zu halten, hat die Stadthallengesellschaft ihren Onlineauftritt modernisiert. Auf der Homepage www.inrostock.de werden die aktuellsten Infos rund um Konzerte, Messen und Co. veröffentlicht.

Von Stefanie Büssing und Antje Bernstein