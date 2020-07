Nach Corona-Lockdown: Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald nimmt an Fahrt auf

Greifswald

Entgegen dem Bundestrend erholt sich der Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald nach dem Corona-Lockdown bereits wieder. Während bundesweit im Juni die Arbeitslosenzahlen stiegen, wurden im Kreis im Vergleich zum Mai genau 394 Arbeitslose weniger gezählt. „Der Arbeitsmarkt nimmt wieder an Fahrt auf“, sagte der Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, Andreas Wegner bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen vom Juni. Die Unternehmen holten sukzessive ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück und stellten auch wieder mehr ein.

Tourismusbranche holt Saisonstart nach

Dass der hiesige Arbeitsmarkt stärker als in anderen Regionen in Deutschland positiv auf die Corona-Lockerungsmaßnahmen reagiert, hängt mit der Wirtschaftstruktur zusammen. Der Tourismus und die angrenzenden Dienstleistungsbereiche waren am stärksten von den Schutzmaßnahmen betroffen. „Die Hotels, Pensionen und Gaststätten haben im Juni den für Ostern geplanten Tourismusstart nachgeholt“, so Wegner. Dennoch sind im Vergleich zum Vorjahr in Vorpommern-Greifswald rund 1500 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 9,4 Prozent und damit auf dem Niveau von 2017. Am niedrigsten sind die Werte in den Geschäftsstellenbereichen Greifswald (7,5 Prozent) und Wolgast (7,8) Prozent. Im Bereich Pasewalk liegt die Quote bei aktuell 13,1 Prozent.

Fortgang der Pandemie entscheidend

Ob mit dem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen die coronabedingte Talsohle auf dem Arbeitsmarkt durchschritten ist, hängt nach Ansicht des Arbeitsagentur-Chefs von der Länge der diesjährigen Tourismussaison wie auch vom Fortgang der Corona-Pandemie ab. „In den Vorjahren hatten Tourismusbetriebe ihre Mitarbeiter auch über den Winter gehalten, indem in den umsatzschwachen Monaten Arbeitszeitkonten ausgeglichen wurden.“ Ob dies den Unternehmen auch in diesem Jahr gelinge, müsse abgewartet werden. Wegner zeigte sich zuversichtlich, dass nach der Tourismusbranche nun auch andere Wirtschaftszweige wie die Baubranche positiv auf die Lockerungen reagieren.

Kurzarbeit für 30 Prozent aller Beschäftigten

Seit Beginn der Krise haben 2746 der kreisweit etwa 7000 Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Damit sind etwa 39 Prozent aller Unternehmen und 30 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betroffen. Zahlen, wie viele Unternehmen tatsächlich das Kurzarbeitergeld beantragen, liegen noch nicht vor. Die Unternehmen haben dafür drei Monate Zeit. Bis zum 30. Juni mussten die Anträge für März eingegangen sein. Inzwischen zeigt sich aber auch bei der Kurzarbeit eine Entspannung. Gingen im April 1790 Anzeigen ein, waren es im Juni nur noch 37, so Wegner. Obwohl die Unternehmen ihre Mitarbeiter zunächst aus der Kurzarbeit holen, zieht auch der Stellenmarkt wieder an. Insgesamt wurden im Juni 420 offene Stellen neu gemeldet, gegenüber dem Vormonat ein Plus von 11, 4 Prozent.

Ausbildungsmarkt hat sich normalisiert

Normalität stellt sich inzwischen auch auf dem Ausbildungsmarkt ein. „Wir haben keine Hinweise, dass Corona das Ausbildungsverhalten der Unternehmen nachhaltig verändert hat“, sagte Wegner. Die Situation sei vergleichbar mit dem Vorjahr. Von den 1712 gemeldeten Ausbildungsstellen seien derzeit noch 940 unbesetzt. 508 Bewerber sind derzeit noch unversorgt. Schulabgänger, die nach dem Abitur oder der Mittleren Reife einen Zwischenjahr als Au-pair, FSJ oder „work and travel“ im Ausland planten und dies wegen der Corona-Beschränkungen nicht können, empfahl der Agenturchef, sich in der Berufsberatung über die Ausbildungsplätze zu informieren. Betriebe in Vorpommern-Greifswald bilden in über 100 Berufen aus, darunter auch unbekanntere wie der Segelmacher, der Textilreiniger, Glaser oder Gießereimechaniker.

Von Martina Rathke