Nach Corona-Lockerungen: So geht es mit den Reha-Kliniken in MV weiter

Rostock

Noch gibt es keine offizielle Erlaubnis der Landesregierung: Doch nach den Lockerungsankündigungen für den Tourismus bereiten sich auch die 60 Reha-Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern darauf vor, ihren Betrieb Anfang Juni wieder komplett hochzufahren.

„Wir rechnen fest mit dem 25. Mai als Datum für den Neustart. Es würde einfach keinen Sinn machen, Urlauber aus ganz Deutschland wieder reinzulassen, es aber unseren Patienten zu verbieten“, sagt etwa Holger Kötzsch, Kaufmännischer Leiter der Mediclin Dünenwald-Klinik in Trassenheide auf Usedom.

Anzeige

Leser-Umfrage: Haben Sie Angst vor einer zweiten Corona-Welle?

Weitere OZ+ Artikel

Stopp für Gäste mit „aufschiebbaren Maßnahmen“

Seit Mitte März müssen die Kur-Einrichtungen mit Corona-Einschränkungen klarkommen. Laut Covid-19-Verordnung dürfen sie seitdem nur noch Gäste mit akut notwendigen Maßnahmen, sogenannten Anschluss-Heilbehandlungen, aufnehmen. Für aufschiebbare Therapien oder Kuren dürfen Patienten nicht mehr anreisen – es sei denn, sie kommen aus MV. Doch diese Zahl ist so gering, dass sie vielen Häusern nicht reicht, um wirtschaftlich weiterzuarbeiten.

Eltern-Kind-Kliniken derzeit komplett dicht

Das hat dazu geführt, dass 25 Kliniken, vorwiegend die Häuser für Eltern-Kind-Kuren, seit Wochen komplett geschlossen und ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben. In den anderen 36 Kliniken ging der Betrieb laut Landesgesundheitsamt bis heute zwar weiter, allerdings sehr eingeschränkt. „Das liegt auch daran, dass die Krankenhäuser, wo es möglich war, Operationen verschoben haben, um Kapazitäten für Corona vorzuhalten“, verdeutlicht Katja Enderlein, Geschäftsführerin von Medigreif mit insgesamt drei Häusern in Greifswald und auf Usedom – also wurden weniger Anschluss-Heilbehandlungen verordnet.

Katja Enderlein, Geschäftsführerin von Medigreif Quelle: Peter Binder

Massive Verluste, aber gute Hilfen

Das habe zum Beispiel in der Greifswalder Parkklinik von Medigreif trotz Spezialisierung auf akute Maßnahmen die Folge, dass man den Betrieb um die Hälfte herunterfahren musste, so Enderlein. Alle Kliniken im Land haben während der Corona-Maßnahmen massive Verluste hinnehmen müssen, die allerdings zu großen Teilen durch Kurzarbeiter-Geld für die Mitarbeiter und Ausfallzahlungen durch das Krankenhaus-Entlastungsgesetz aufgefangen werden können.

„Die gute Nachricht ist, dass alle Reha-Einrichtungen die Krise überstehen werden, wenn es jetzt bald weitergeht. Alle sind so gut aufgestellt, so dass keine Insolvenzen drohen“, schätzt Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverbandes MV ein, in dem die 24 Eltern-Kind-Klinken in MV organisiert sind. Für die anderen Häuser fungieren die Deutsche Krankenhausgesellschaft und Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation als Interessenvertreter.

Gäste reisen erst mal nur in „Blöcken“ an

Nach einer Umfrage unter ihren Mitgliedern wollen die meisten Kliniken Anfang bis Mitte Juni wieder durchstarten. Allerdings teilweise mit angepasstem System. In der Kurklinik Sellin auf Rügen sollen die Gäste zum Beispiel anfangs nicht mehr wie früher üblich zu verschiedenen Startterminen anreisen können, sondern immer in Blöcken für eine Kurphase – damit sich weniger Patienten begegnen. Zudem denken mehrere Einrichtungen von sich aus darüber nach, zunächst nicht 100 Prozent ihrer Kapazitäten zu belegen, um Hygiene-Standards leichter umsetzen zu können.

Start nur mit 60 Prozent Auslastung wie im Tourismus?

Einige Fragezeichen wegen der Auslastung zum Start bestehen ohnehin bei vielen Betreibern noch, da auch der Tourismus zunächst nur mit einer Quote von 60 Prozent – zumindest in den Hotels – beginnt. Ob dies auch für Reha-Kliniken gelten könnte, deren Einschränkungen ja stark mit dem Shutdown der Urlaubsbranche verknüpft waren, ist bislang unklar. Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums, kann noch nichts zu Einzelheiten sagen. „Gegenwärtig laufen die Gespräche, wie eine Lockerung konkret aussehen soll und wie diese auch umsetzbar ist“, sagt er auf OZ-Anfrage. Vermutlich wird es noch in dieser Woche einen genauen Beschluss geben.

„Kliniken kennen sich mit Hygiene aus“

Die Reha-Einrichtungen werben jedenfalls dafür, dass es keine Kapazitätsbeschränkungen gibt und nur freiwillig erfolgen, sollten es Kliniken für nötig halten: „Wenn jemand sich mit Hygiene auskennt, dann sind es doch die Kliniken“, meint Bäderverbands-Geschäftsführerin Rösler.

In den Häusern vor Ort werden die seit knapp acht Wochen geltenden Corona-Beschränkungen differenziert gesehen. „Ich würde fast sagen, 50 Prozent halten sie für verhältnismäßig und notwendig, die andere Hälfte für überzogen“, schätzt Annette Rösler ein.

Kritik an Maßnahmen

Holger Kötzsch von der Trassenheider Dünenwald zählt eher zu den Kritikern: „Ich fand es schon absurd, dass Bürger aus MV zu jeder Kur in andere Bundesländer reisen konnten, es umgekehrt aber nicht ging“, sagt er. Zudem habe er große Zweifel, ob Maßnahmen, die als aufschiebbar eingestuft wurden, tatsächlich diesen Status erfüllen: „Wir mussten zum Beispiel bei uns den gesamten Bereich der Psychosomatik herunterfahren, das betrifft 110 Betten. Und ich bezweifle, dass man Behandlungen für Menschen mit dieser Symptomatik einfach verschieben kann“, sagt der Kaufmännische Leiter.

Holger Kötzsch, Kaufmännischer Leiter der Mediclin Dünenwald Klinik in Trassenheide Quelle: Alexander Loew

Dennoch, betont Kötzsch, auch bei ihm überwiege jetzt die Freude, dass die Reha-Gäste Anfang Juni komplett nach MV zurückkehren könnten – in ein Land mit viel Platz und frischer Luft, wo sie auch in Corona-Zeiten beste Bedingungen vorfinden würden.

5000 Mitarbeiter in der Reha Knapp 10 500 Betten gibt es nach aktuellsten Zahlen des Gesundheitsministeriums in den 60 Reha-Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern. Beschäftigt sind in den Einrichtungen etwa 5000 Mitarbeiter, darunter 430 Ärzte. Fünf Reha-Kliniken sind derzeit noch als Notfall-Krankenhäuser vorgesehen, sollten aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche Patientenbetten gebraucht werden. Dabei handelt es sich um die Medigreif Parkklinik Greifswald, das „Tessinum“ in Tessin ( Landkreis Rostock), die Median Klinik Bad Sülze (Vorpommern-Rügen), die Klinik Malchower See und die Bethesda Klinik Neubrandenburg (beide Mecklenburgische Seenplatte). Auch wenn die Kapazitäten bislang aufgrund geringer Krankheitszahlen in MV nicht benötigt wurden, behalten die Häuser ihren Status und sind vorbereitet, sollte es zu weiteren Infektionswellen kommen.

Mehr lesen:

Corona-Krise in MV: Diese fünf Reha-Kliniken werden im Ernstfall zu Notkrankenhäusern

Nun doch: Aufnahme-Stopp für Reha-Gäste in Mecklenburg-Vorpommern

Touristen müssen raus – doch tausende Reha-Patienten reisen weiter nach MV

Corona-Patientin zur Reha in Heiligendamm: „Bin dem Tod von der Schippe gesprungen“

Von Alexander Loew