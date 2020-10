Zinnowitz

Noch im Februar dieses Jahres stellte Frank Behn, Investor im ehemaligen „ Barge“ in Zinnowitz, sein Konzept für das in die Jahre gekommene Mehrzweckhaus im Möskenweg vor. Es sollte ein Veranstaltungs- und Fitnessbereich entstehen, ein Jumphouse, eine komplett neue Bowlingbahn, ein modernes Restaurant und so weiter. Große Pläne hatte der Zempiner für das Haus – doch nur einen Monat später wirbelte das weltweite Coronavirus seine Pläne gehörig durcheinander.

Sowohl das Restaurant als auch der Hühnerstall mussten schließen, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet. Heute hat nur noch das Restaurant offen, wann und wie der Hühnerstall öffnet, ist nicht klar.

Die Kegelbahn wird durch eine moderne Bowling-Bahn ersetzt. Quelle: Hannes Ewert

Restaurant zieht Ende Januar 2021 nach oben

Auf rund 70 Seiten fasste Behn seinen Business-Plan zusammen und zog damit zu Ämtern und Banken, um sich grünes Licht für sein Vorhaben zu holen. In dieser Woche berichtet der Investor davon, dass er trotz Corona-Krise an seinen grundsätzlichen Plänen festhalten möchte. „Nur der Zeitplan wird sich ändern. Ende Januar 2021 wird das Restaurant in die obere Etage ziehen, um den unteren Bereich grundlegend zu verändern“, so Behn. Unter anderem gab es unten einen Wasserschaden.

Geplant ist weiterhin, dass aus der Kegelbahn eine moderne Bowlingbahn mit sechs Bahnen entsteht. „Wenn die Arbeiten unten abgeschlossen sind, zieht das Restaurant wieder in das Erdgeschoss“, so Behn. Er geht davon aus, dass das Restaurant vollumfänglich wieder Ende 2021 eröffnen kann.

Derzeitiger Wellnessbereich fliegt raus

Mehrere Fachplaner sind derzeit damit beschäftigt, sich mit der Nutzung der ehemaligen Tennishalle auseinanderzusetzen. „In dem Hallenbereich entsteht eine Trampolinanlage –eine Art Jumphouse“, so Behn. „Der ehemalige Wellnessbereich mit den verschiedenen Saunen, Tauchbecken und Ruhebereichen im oberen Stockwerk fliegt auch raus. Es gibt heute einige Hotels im Ort und zusätzlich die Bernsteintherme, die diese Angebote auch bieten.

Fitnessangebote müssen erschwinglich für jedermann sein und lange Öffnungszeiten sind hier wichtiger, eine kleine Sauna wird es aber geben. In der Tennishalle und dem angrenzenden Fußballfeld entsteht ein Bewegungsbereich für Kinder. „Es soll auch einen Ninja-Warrior-Parcour im Haus geben.“

Der Hühnerstall ist seit Beginn der Corona-Krise geschlossen. Wann er wieder öffnet, ist vollkommen offen. „Er könnte zwar öffnen, aber nur mit einem Barbetrieb. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Gäste möchten feiern, tanzen und sich bewegen“, so Behn.

Da der Hühnerstall nach dem Umbau ein Bestandteil des Hauses ist, steht der Investor im regelmäßigen Kontakt mit dem Hühnerstall-Betreiber. Von derzeit 350 Quadratmeter soll der Club und Eventbereich auf 750 Quadratmeter wachsen. Die rustikale Einrichtung des Hühnerstalls wird es dann nicht mehr geben. Dafür entsteht ein gastronomisches Angebot im Hühnerstall, damit sich die Menschen treffen können. Gerüchte, nach denen der Hühnerstall pleite sei oder keine Rolle mehr in dem Haus spielt, dementiert Behn.

Der rustikale Stil des Hühnerstall soll gegen einen modernen Event- und Showbereich eingetauscht werden. Quelle: Hannes Ewert

Fitnessbereich soll Ende 2022 fertig sein

Nach den bisherigen Planungen soll es so laufen, dass der Fitnessbereich im Herbst 2022 fertiggestellt werden soll. „Der Show- und Eventbereich im ehemaligen Hühnerstallbereich soll 2024 an den Start gehen.“ Frank Behn hofft, dass bis dahin die Corona-Krise vorbei ist und das Gebäude uneingeschränkt nutzbar ist.

Freizeitzentrum noch mal Thema in der Gemeindevertretung

In der kommenden Woche wird das neue Sport- und Freizeitzentrum in der Gemeindevertretung noch mal auf die politische Bühne gehoben. Es geht um einen Beschluss der Gemeindevertreter über den Entwurf und die Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Sport- und Freizeitzentrum Zinnowitz“ gemäß Paragraf 13 des Baugesetzbuches. Im Klartext: Es geht um bauliche Veränderungen. „Die Baulinie wird verändert“, so Behn.

Von Hannes Ewert