Nach Corona-Stopp: Erstes Workcamp auf dem Golm

Kamminke

Für Kinga Sikora ist das ein Hoffnungsschimmer. Junge Menschen, die sich mit der deutsch-polnischen Geschichte auseinandersetzen, waren seit Mitte März nicht mehr in der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm in Kamminke. Deshalb freut sich die Leiterin, dass nun endlich wieder das erste Workcamp stattfinden konnte. Unter Corona-Bedingungen, was zur Folge hatte, dass das Camp statt zwei nur eine Woche dauert und polnische Schüler nicht dabei sein können. „Abstand halten und Mundschutz tragen gehörte auch zu den Regeln, wie das Verbot, dass sich die Jugendlichen in den Zimmern nicht besuchen dürfen“, sagt Campleiterin Vanessa Lefarth.

Die 25-Jährige aus Oldenburg betreut die 14- bis 16-Jährigen, die aus vielen Bundesländern kommen. Und die dafür sorgen, dass auf der Anlage unweit des Badestrandes am Stettiner Haff wieder junges Publikum unterwegs ist. „Mit Corona sind keine Schulklassen mehr gekommen. Das wird bis Jahresende so bleiben“, sagt Kinga Sikora.

Viele Anfragen, kaum Buchungen

Statt üblicher 9000 bis 10 000 Übernachtungen im Jahr wird die Einrichtung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in diesem Jahr wohl kaum auf 3000 kommen, wie die Leiterin prognostiziert. Für 2021 gebe es zwar schon viele Anfragen, auch von Schulklassen, jedoch noch keine Buchungen.

Entlassen musste sie in den vergangenen Wochen niemanden, allerdings ging es für drei Monate in Kurzarbeit. „Seit Juli arbeiten wir wieder normal“, berichtet die Leiterin und freut sich auf einen Termin, der am Mittag ansteht. Die jungen Leute des Workcamps haben auf der Kriegsgräberstätte eine Gedenkfeier organisiert.

Kinga Sikora leitet die Jugendbegegnungsstätte auf dem Golm in Kamminke. Quelle: Henrik Nitzsche

Ein Stück Normalität ist zurück. Dazu gehört auch, dass die Schüler auf dem Golm anpacken. „Laub harken, Unkraut jäten und Schilder reinigen – das waren leichte Arbeiten“, so die Campleiterin. Viel schwerer war dagegen, sich so gut wie möglich gegen die Mücken zu schützen. „Meist vergebens“, sagt Isabel Flieter (25) aus Düsseldorf und zeigt ihren Arm. Sie ist eine von zwei Teamerinnen, die die Campleiterin unterstützen.

Jugendliche nehmen viel mit vom Workcamp

Die meisten der Campteilnehmer wussten vorher nichts von der Existenz Usedoms. Ilinca Michels aus Bonn wäre jetzt eigentlich für ein Austauschjahr in Australien. Nun sitzt die 15-Jährige im Freizeitraum in Kamminke und erzählt über den Zweiten Weltkrieg. Welche Länder verstrickt waren und warum, all das hat sie beim internationalen Abend gelernt. „Ich bin sehr geschichtsinteressiert. Die Workcamps des Volksbundes sind dafür ideal“, sagt Ilinca.

Von Wuppertal an die Ostsee ging es für Luise Nickelt. Was nimmt die 16-Jährige nach einer Woche auf dem Golm mit? „Ich war überrascht, welche Wege Flüchtlinge damals auf sich genommen haben. Rund um Swinemünde gab es viele Flüchtlingsrouten.“

Das bietet die Jugendbegegnungsstätte Das Haus bietet 6 Einzel- und 5 Doppelzimmer; alle Zimmer mit eigenem Bad und TV. Dazu kommen 23 Mehrbettzimmer mit jeweils zwei Etagenbetten. Die Einrichtung bietet mit Fußball, Basketball, Niedrigseilgarten, Beachvolleyball und Tischtennis viele sportliche Möglichkeiten. Im Freizeitraum stehen Klavier, Billardtisch und Kicker. Die Jugendbegegnungsstätte verfügt über vier Seminarräume. Angeboten werden Workshops zu den Themen „Gesichter des Golms“, „Jugend in der NS-Zeit“ und „Flucht und Migration“. Betreiber der Jugendbegegnungsstätte ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Zum Volkstrauertag und zum Jahrestag des Luftangriffs auf Swinemünde am 12. März finden Gedenkveranstaltungen statt.

Haff und Häuser sind cool

Um Flucht, Asyl und Politik drehten sich viele Gespräche, wie Isabel Flieter sagt. Allerdings hatten die Gäste auch Zeit, in Swinemünde shoppen und baden zu gehen und die Ahlbecker Promenade kennenzulernen. „Die kleinen Häuser der Begegnungsstätte und das Haff sind schon cool“, meint Lola Bergmann (15) aus Berlin, die von Usedom schon mal gehört hatte.

Volksbund-Landesgeschäftsführer Karsten Richter (r.) mit den Mitgliedern des Workcamps am Kreuz vor der Kriegsgräberstätte. Quelle: Henrik Nitzsche

Dass inzwischen auf dem Gelände der Begegnungsstätte, die 2005 eröffnet wurde, wieder mehr Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen stehen, liegt an der Werbekampagne des Volksbundes. Mit Corona und den weggebrochenen Klassenfahrten wurde die Regelung aufgehoben, dass maximal zehn Prozent der Betten an Touristen vermietet werden. „Wir haben jetzt viel mehr Urlauber hier. Vielleicht können wir so die Verluste ein bisschen auffangen“, so Kinga Sikora. Sie hofft aber, dass die Einrichtung zukünftig wieder vor allem von Jugendgruppen frequentiert wird, die an pädagogischen Programmen teilnehmen.

Von Henrik Nitzsche