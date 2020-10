Nach Corona-Test bei der Feuerwehr auf Usedom: Das sind die Ergebnisse

Usedom

Am vergangenen Montagabend kam es auf der Bundesstraße 110 zwischen Usedom und Zecherin zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Fräsemaschine. Auf einer Länge von rund fünf Kilometern wird dort die Straße erneuert. Die beiden Personen, die bei dem Aufprall lebensbedrohlich verletzt wurden, hatten Corona. E

lf der insgesamt 30 eingesetzten Feuerwehrleute hatten mehr oder weniger direkten Kontakt mit den Verletzten und mussten sowohl in Quarantäne, als auch beim Corona-Test erscheinen. Wie Usedoms Wehrführer Ulf Borchardt auf Nachfrage mitteilt, wurden neun seiner Kameraden, als auch zwei der Murchiner Wehr, negativ auf Covid-19 getestet. „Das ist erstmal eine gute Nachricht, trotzdem bleiben sie noch bis 2. November in Quarantäne“, so Borchardt.

Von Hannes Ewert