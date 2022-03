Ahlbeck

Magdalena Buchalow (43) denkt noch ganz oft an die Zeit auf Usedom zurück: 2004 gewann sie den Baltic Fashion Award beim großen Usedomer Modeevent. Eine tolle Zeit sei es gewesen, sagt sie. Denn danach startete sie mit ihrem eigenen Label „Mivabu“ durch, betrieb im Hotel „Das Ahlbeck“ einen eigenen Modesalon. Sieben Jahre hat die Absolventin der Akademie der schönen Künste Lodz in Ahlbeck für ihre auserlesene Mode in Polen und Deutschland eine Stammkundschaft begeistert.

Hoteldirektorin Petra Bensemann vom „Das Ahlbeck“ erinnert sich noch gut an Magdalena. „Ihre Mutti war ihre Lehrmeisterin. Die junge Frau hat Mode gezaubert, von der wir alle total begeistert waren. Alles war Handarbeit und einzigartig“, berichtet sie. Petra Bensemann hat dann Magdalena, die einen winzigen Laden in versteckter Lage in Ahlbeck gemietet hatte, ins Hotel geholt. Dort hatte die Modedesignerin dann einen Laden samt kleiner Schneiderwerkstatt und schnell Stammkundschaft, nicht nur von der Insel Usedom. „Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben dann gemeinsam unsere beliebten alljährlichen Frühjahrsmodenschauen am Swimmingpool mit ihr kreiert, die ein Publikumsrenner wurden“, erinnert sich die Hotelchefin.

Magdalena Buchalow präsentiert 2013 Mode ihres eigenen Labels. Quelle: Steffen Adler

Abschied von Usedom vor neun Jahren

Vor neun Jahren hat Magdalena Buchalow dann die Insel Usedom verlassen und ist zu ihrer großen Liebe in die USA gezogen. Die Designerin heiratete 2014 in den USA einen Landsmann, der damals schon 20 Jahre in Pennsylvania, knapp eineinhalb Autostunden von New York entfernt, lebte. Kennengelernt hat sie ihren Mariusz auf der Hochzeit ihrer besten Freundin in Misdroy, wo sie mit ihm einen Tango tanzte. „Ich wusste sofort, er ist der Mann meines Lebens“, erinnert sie sich. Schon eine Woche nach der Freundinnen-Hochzeit habe sie eine komplett neue Lebensplanung gehabt.

Magdalena, die von ihren Freunden liebevoll Mia genannt wird, bekam drei Kinder – eine Tochter (heute acht Jahre alt) und zwei Söhne (heute sechs und drei Jahre alt). Dieses Glück hält ewig, glaubte Mia. Doch das Leben belehrte sie eines besseren: Zwei Wochen vor Weihnachten, am 11. Dezember, starb Mariusz mit 61 Jahren an Corona. Nun steht Mia mit ihren drei Kindern ziemlich mittellos da und muss ihr Leben neu ordnen.

Corona keine große Bedeutung zugemessen

„Es ist furchtbar. Vor allem die Kinder haben noch nicht richtig begriffen, dass der Papa nicht zurückkommt“, sagt sie voller Trauer in gutem Deutsch, jener Sprache, die sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen hat. Ihre Tochter – die Kinder sprechen englisch und polnisch – macht große Augen, als sie die für sie völlig fremden Worte hört. Plötzlich ist die Modedesignerin Usedom wieder ganz nah.

Sie gesteht, in keiner Weise daran gedacht zu haben, dass man an Corona sterben kann. Bis auf den sechsjährigen Sohn seien damals alle krank gewesen. Doch während es Mia und den Kindern schon nach wenigen Tagen wieder besser ging, seien bei ihrem Mariusz immer mehr die Kräfte geschwunden. „Ich wollte ihn dann ins Krankenhaus bringen, aber er hat gemeint, er wolle lieber bei uns, seiner Familie, bleiben. Er hat wohl gespürt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt“, meint Magdalena.

Freunde initiieren Spendenaktion

Der Tod ihres Mannes offenbarte, dass er der Hauptverdiener in der Familie war. Mia hat wegen der Kinder nur kleine Nebenjobs angenommen. Nun ist das Geld knapp, zumal auch noch nicht geklärt ist, ob sie eine Unterstützung vom Staat bekommt. Eine große Lebensversicherung gab es auch nicht. Und das Haus muss erst noch auf sie übertragen werden.

Was wird nun aus der einst so begabten Designerin? Der Kinder wegen, die ja allesamt die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, da sie in den USA geboren wurden, will sie in den Staaten bleiben, während ihre Mutter und ihr Bruder weiterhin in Polen in Koczalin leben. Freunde in den USA haben inzwischen eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Auch Freunde in Deutschland appellieren an die Hilfsbereitschaft.

Da Mia noch immer ein Konto bei der Sparkasse Vorpommern unterhält, können Spenden für die Familie dort eingezahlt werden. „Ich bin jedem Menschen dankbar, der meine Kinder und mich ein wenig unterstützt, egal mit welcher Summe. Ich möchte meine Familie ernähren und deshalb so schnell wie möglich in den USA meine eigene Boutique mit meiner Mode eröffnen. Kleidung zu entwerfen und zu nähen habe ich ja nicht verlernt“, sagt sie.

Von Cornelia Meerkatz