Nach Corona-Zwangspause: Thurbruchchor darf auf Usedom wieder singen

Endlich wieder singen. So empfinden die 33 Sängerinnen und Sänger des Thurbruchchores die bevorstehenden Auftritte in den Kirchen von Ahlbeck, Heringsdorf und Liepe. Dort präsentieren sie unter bewährter Leitung von Hans-Werner Hinz Frühlingslieder unter dem Motto „Der Frühling zündet die Kerzen an“.

„Corona hat alles durcheinander gebracht. Wir hatten am 19. März einen ganztägigen Probentag, damit wir uns intensiv auf die Frühlingskonzerte vorbereiten konnten. Wir haben sehr konzentriert geprobt, hatten aber auch eine Menge Spaß“, berichtet Chorsänger Kersten Fubel aus Heringsdorf.

Tatsächlich machten sich die Chormitglieder große Sorgen, dass die Pandemie dem Chor die Existenz rauben könnte. Schließlich galt es zwei Lockdowns zu überstehen. „Die letzte Chorprobe war am 12. März 2020“, erinnern sich Doris Küster und Karin Kempe-Osment vom künstlerischen Beirat des Thurbruchchores noch sehr genau. Doch die Kontakte untereinander brachen nicht ab. „Beate Fubel hatte zu Ostern einen Mutmach-Brief an alle Chormitglieder verschickt“, loben die Sängerinnen. Dem Brief war eine DVD beigelegt mit einem Zusammenschnitt von Auftritten des Chores.

Goldene Ehrennadel für den Chorleiter

Immerhin konnte der Thurbruchchor an Himmelfahrt jeweils ein Frühlingsständchen im Hof der Seniorenresidenz Stella Maris in Heringsdorf und vor den Schwester-Linda-Häusern in Bansin geben. In diese Zeit fiel auch das 50-jährige Jubiläum von Hans-Werner Hinz als Chorleiter, wofür er die Goldene Ehrennadel des Chorverbandes Mecklenburg-Vorpommern erhielt.

Im September 2020 konnte noch ein Chorlager durchgeführt werden für einen Auftritt im Bansiner Haus des Gastes am 23. Oktober 2020. Fünf Tage später war schon wieder Schluss mit Proben. „Es war eine sehr lange Pause“, so Doris Küster. Denn erst am 12. August 2021 konnte es weitergehen. Es folgten im Herbst eine Festveranstaltung der Gemeinde und der Pommernabend im Haus des Gastes sowie Auftritte auf dem Golm zum Volkstrauertag und auf dem Adventsmarkt der Gemeinde in Ahlbeck.

Doris Küster und Karin Kempe-Osment bedauern, dass das Weihnachtskonzert in der Ahlbecker Kirche zweimal hintereinander ausfallen musste: „Das war immer unser Saisonhöhepunkt.“ Doch nun schauen sie nach vorn und freuen sich auf die Frühlingskonzerte. „Seit Januar proben wir wieder“, lassen sie wissen und verraten, dass zwei Sängerinnen aus dem Alt „umgeschult“ wurden, um die unterbesetzten Tenöre zu verstärken.

Chronischer Männermangel

Tatsächlich klagt der Chor chronisch über einen Männermangel. Von den 33 Chormitgliedern sind nur sechs Herren der Schöpfung, vier Bässe und zwei Tenöre. „Wir pflegen sie auch und sie genießen Sonderrechte“, sagen die beiden Frauen lachend und fügen ernst gemeint an, dass sich der gesamte Chor über Zuwachs bei den Männern freuen würde.

Das Programm der Frühlingskonzerte ist altbewährt, schließlich geht der Chor in sein 50. Jahr des Bestehens, das im Frühjahr 2023 gefeiert werden soll. Neben frisch vorgetragenen Liedern wie das vierstimmige „Es klappert die Mühle“ gibt es Ansagen und ein Gedicht sowie ein gemeinsames Singen mit dem Publikum.

Info: Das „Frühlingssingen“ des Thurbruchchores findet statt am 23. April um 15 Uhr in der Ev. Kirche Ahlbeck, am 21. Mai um 15.30 Uhr in der Ev. Kirche Heringsdorf und am 11. Juni um 15.30 Uhr in der Ev. Kirche Liepe.

Von Dietmar Pühler