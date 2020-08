Gützkow

Am Gützkower Schlossgymnasium ist am Freitagvormittag ein Corona-Fall bei einem Elternteil bekannt geworden. Die positiv getestete Person hatte am Montag an einem Elternabend der drei siebten Klassen mit 60 Personen in der Turnhalle der Schule teilgenommen. „Die Familie befindet sich in häuslicher Quarantäne“, sagt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Alle Familienmitglieder seien mittlerweile getestet worden. Die Ergebnisse sollen bis spätestens Sonnabendvormittag vorliegen. Wo sich das Elternteil infiziert hat, sei noch nicht bekannt.

60 Teilnehmer bei Elternversammlung in Turnhalle

Außerdem werden derzeit alle Kontaktpersonen des Elternteils einzeln befragt. Dazu zählen auch die 60 Eltern und Lehrer, die am Montagabend bei der Versammlung in der Turnhalle waren. Alle vorgeschriebenen Hygienestandards seien korrekt eingehalten worden, teilt Schulleiter Ulf Uhlig mit: „Die Mindestabstände wurden eingehalten, Mund-Nasen-Schutz getragen.“ Er hofft inständig, dass die Tests negativ ausfallen und damit keinerlei Einschränkungen für den Schulbetrieb notwendig werden. Klassenübergreifende Elternversammlungen sind sowohl bei den siebten als auch bei den elften Klassen üblich, weil zahlreiche Informationen klassenstufenspezifisch sind.

In dieser Sporthalle fand die Elternversammlung mit 60 Personen statt, an der ein Elternteil teilgenommen hat, das mittlerweile positiv auf Covid 19 getestet wurde. Quelle: Thomas Buth

Kontaktermittler arbeiten auf Hochtouren

Für den Landkreis sind insgesamt 60 ausgebildete Kontaktermittler tätig, die in Fünfer-Teams zusammenarbeiten. Sie rufen alle Personen an, mit denen der Erkrankte Kontakt hatte und entscheiden je nach Art, Dauer und Intensität des Kontakts, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden müssen. Hinzu kommen zwei sogenannte RKI-Scouts, die speziell vom Robert-Koch-Institut geschult wurden. „Die Teams arbeiten dieses Wochenende auf Hochtouren“, sagt Froitzheim.

Alle direkten Kontakte müssen zum Coronatest

Alle direkten Kontaktpersonen müssen in die häusliche Absonderung und sich einem Coronatest unterziehen. Hierfür werden im Landkreis derzeit drei Möglichkeiten angeboten: der Test beim Hausarzt, in den Abstrichzentren Greifswald und Pasewalk oder durch ein mobiles Team zu Hause.

Tutow bislang größter Ausbruchsherd

Auch Kreissprecher Froitzheim hofft, dass es bei dem einen positiven Fall bleibt. „Es ist aber nicht unbedingt davon auszugehen“, sagt Froitzheim und erinnert an den bislang weitreichendsten Covid-19-Ausbruch in einem Pflegeheim in Tutow. Im April und Mai erkrankten insgesamt etwa 40 Personen, darunter Bewohner des Heims und Mitarbeiter. Zwei Personen starben. Damals mussten mehr als 200 Kontaktpersonen getestet werden, viele mehrfach. Ob der aktuelle Gützkower Fall größere Kreise zieht, werde sich in den kommenden Tagen zeigen, so Achim Froitzheim. Zum ersten Mal ist im Landkreis Vorpommern-Greifswald möglicherweise eine Schule betroffen.

Gesundheitsamt legt weiteres Vorgehen fest

Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt des Landkreises nach Vorliegen der weiteren Testergebnisse. Der Landkreis verzeichnet momentan sieben aktive Corona-Fälle. Sollte der Fall eintreten, dass das Testergebnis eines Schülers positiv ist, müssen dessen Kontaktpersonen getestet werden und sich bis zum Vorliegen des Ergebnisses in häusliche Quarantäne begeben. „Die Schulen haben zu Beginn des neuen Schuljahres die Kontaktdaten aller Familien aktualisiert, damit in einem solchen Fall alle möglicherweise Betroffenen schnellstmöglich angerufen werden können“, sagt Froitzheim.

Schulwoche startet in frisch saniertem Gebäude

Schulleiter Ulf Uhlig geht davon aus, dass der Schulbetrieb am Montag ganz normal stattfindet. Ein besonderer Tag wird es in jedem Fall, denn nach drei Jahren Bauzeit können die Schüler am Montag wieder in das frisch sanierte Herrenhaus einziehen. Die Arbeiten hatten sich mehrfach verzögert.

Von Katharina Degrassi