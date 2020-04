Nach Diebstahl: Ückeritzer Steinschlange wächst wieder

Ückeritz

Die Ückeritzer lassen sich nicht unterkriegen. Nachdem vor etwas mehr als einer Woche alle bunt bemalten „ Usedomsteine“ inselweit gestohlen wurden, liegt am Bahnhof wieder eine meterlange Steinschlange aus. Die Initiatoren waren über die Plünderungen aller Steinschlangen – unter anderem in Bansin, Usedom-Stadt, Kölpinsee, Koserow und Karlshagen mehr als wütend und erbost. Stundenlange Arbeit steckte in den bunt bemalten Steinen.

„Gerade die Kinder waren sehr traurig. Und für die machen wir es ja, denn sie haben derzeit ohne ihre Kita oder die Schule einen anderen Tagesablauf. Sie sitzen zu Hause und das war ihre Arbeit der Kreativität“, so Lisa Brose, die zu den Initiatoren der Aktion in Ückeritz gehört.

Rund 1500 Steine gestohlen

Rund 1500 Steine wurden von den bislang unbekannten Tätern gestohlen. „Noch fehlt von ihnen jede Spur. Darüber sind wir mehr als traurig“, sagt sie. Alle würden sich mehr als freuen, wenn die Steine wieder auftauchen. Die Frage ist ja: Was will jemand mit so vielen bunten Steinen? Spätestens wenn er sich diese in den Vorgarten liegt, fliegt der Diebstahl auf.

Die jetzige Steinschlange in Ückeritz wächst jeden Tag unaufhörlich. „Jeder kann sich in der Natur einen Stein nehmen, ihn mit Acrylfarbe bemalen und ihn an schönen Orten ‚auswildern‘. Wer ihn findet, kann ihn bei Facebook oder Instagram posten und dann an die Steinschlange anlegen“, erklärt sie. Die Steinschlangen auf der Insel entstanden in der Corona-Zeit. „Die Menschen sind alle etwas distanzierter, aber gemeinsam können wir trotzdem tolle Sachen erreichen“, so Lisa Brose.

Die Steinschlangen gibt es an vielen Orten in Deutschland. Die wohl längste Steinschlange der Region führt in Stralsund fast rund um den Frankenteich. Diese ist bereits mehrere hundert Meter lang und wächst auch jeden Tag.

Von Hannes Ewert