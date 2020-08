Kostenlos bis 15:17 Uhr Nach Einbruch in Agrarbetriebe in Penkun – Verdächtiger in Polen festgenommen

Am Montagmorgen hatte die Polizei eine Anzeige wegen Einbruchs in zwei Agrarbetriebe in Penkun aufgenommen. Und schon gegen Mittag war Polizisten in Polen ein Autofahrer aufgefallen. Der 30-Jährige hatte einige der gestohlenen Geräte im Wagen und konnte nicht nachweisen, woher diese stammten. Er wurde vorläufig festgenommen.