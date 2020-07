Ein Mann zerrt eine 45-jährige Bekannte in sein Auto und fährt mit ihr an die Grenze zu Polen. Er fährt in einen Wald, sperrt das Auto zu und flüchtet ohne die Frau. In Polen wird er festgenommen. Jetzt wurde gegen den 47-Jährigen Anklage wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung erhoben.