Wolgast

Vier Wochen ist es her, dass Unbekannte in der Silvesternacht in die DRK-Kita „Anne Frank“ eingestiegen sind und mehrere Räume der Kita und den Keller unter Wasser gesetzt haben. Dazu hatten sie in zwei Duschen die Duschköpfe auf den Fußboden gelegt und mit dem Strahl zur Wand ausgerichtet, dann hatten sie das heiße Wasser voll aufgedreht. Am Neujahrstag löste gegen 10 Uhr am Vormittag die Brandmeldeanlage in der Kita wegen des heißen Wasserdampfes Alarm aus.

Mit den Schäden kämpft das Team der Einrichtung um Leiterin Jeannette Piehler noch immer. „Und es wird noch Monate dauern, bis die Räume wieder nutzbar sind“, erklärt sie. Dann zeigt sie das Ausmaß des Schadens: In beiden Gruppenräumen und beiden Bädern musste der Fußboden komplett herausgehackt werden, so triefnass war alles. Das Wasser war bis unter den Estrich gelaufen. Noch immer gibt es Stellen, wo die Nässe deutlich zu sehen ist.

Trockner müssen noch Wochen laufen

Momentan herrscht eine Art Sauna-Klima in den Räumen, denn riesige Trockner arbeiten Tag und Nacht, um die Nässe aus dem Beton zu kriegen. Die Gebläse laufen heiß. Dutzende Male am Tag muss der Behälter mit dem aufgenommenen Wasser ausgekippt werden. Für Hausmeister André Köhler bedeutet das täglich ein enormes Laufpensum. Thomas Pohlers, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, ist sich mittlerweile sicher, dass der Schaden sechsstellig ist, denn die Bäder müssen auch neu gefliest werden.

In der DRK-Kita "Anne Frank" Wolgast mussten zwei Bäder komplett aufgehackt werden, weil sie unter Wasser gesetzt wurden. Quelle: Cornelia Meerkatz

Pohlers rechnet damit, dass die Trockner noch zwei, drei Wochen laufen müssen, um sämtliches in die Fußböden und ins Mauerwerk gelaufenes Wasser zu beseitigen. Aktuell liegt auch noch nicht das in Auftrag gegebene Gutachten zu den Schäden vor. Das wird aber gebraucht zur Abklärung aller Versicherungsfragen. Und erst dann können Firmen beauftragt werden, damit die Räume wieder einen Fußboden bekommen.

Welle der Hilfsbereitschaft

Ebenfalls noch nichts gehört hat die Kita, wie weit die Ermittlungen der Kripo zu den Tätern sind. „Aber das ganze Team und natürlich vor allem auch die Eltern jener Kinder, deren Gruppenräume durch das Wasser bei diesem Einbruch verwüstet wurden, hoffen natürlich, dass es Zeugenhinweise gibt und die Täter gefasst werden“, sagt Jeannette Piehler.

Sie berichtet zudem von einer Welle der Hilfsbereitschaft nach Bekanntwerden des Einbruchs und des riesigen Schadens. „Es haben ganz viele Eltern angerufen und ihre Hilfe angeboten, auch Anwohner aus der Nachbarschaft der Kita. Und dann haben sich Firmen gemeldet, die ebenfalls unterstützen wollten. Das hat so gut getan zu wissen, dass wir nicht allein sind“, schildert die Leiterin. Auch die Stadt Wolgast hat sich gemeldet. Vize-Bürgermeister Ralf Fischer hat Unterstützung zugesichert.

Die Kinder, deren Gruppenräume nun vorerst nicht nutzbar sind, wurden in der größten Kita der Stadt Wolgast anderweitig gut untergebracht. Die Minis, die Krippenkinder, zogen ins Erzieherzimmer und die 15 Kindergartenkinder haben im kleinen Saal ein vorläufiges Domizil bekommen. Doch das laute Brummen der Trocknungsgeräte und die herausgehackten Fußböden erinnern Erzieher, Eltern und Kinder tagtäglich daran, dass in ihrer Kita Verbrecher am Werk waren.

Von Cornelia Meerkatz