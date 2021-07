Zinnowitz

Für jede Menge Aufmerksamkeit sorgte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr der Einsatz eines Polizeihubschraubers über der Gemeinde Zinnowitz. Wie die Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage mitteilt, wurde gegen 19 Uhr eine 78 Jahre alte Frau als vermisst gemeldet. „Ihr Mann suchte sie bereits seit 15 Uhr, aber erst am Abend bat er um polizeiliche Hilfe“, so Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Die Frau ist dement und orientierungslos.

Gegen 21 Uhr setzte die Polizei nicht nur den Polizeihubschrauber ein, sondern auch Spür- und Suchunde – sowohl eigene als auch vom Deutschen Roten Kreuz. Zum Einsatz kamen diese allerdings nicht mehr, denn eine angeforderte Streifenwagenbesatzung aus den umliegenden Revieren entdeckte die Frau aus Nordrhein-Westfalen gegen 21.45 Uhr am Ortsausgang von Bannemin. „Sie ist wohlbehalten wieder zurück zu ihrem Mann gebracht worden“, so Kleedehn.

Auch die Bundespolizei wurde in die Suche mit einbezogen, denn die Beamten kümmern sich unter anderem um den Schienenverkehr.

Von Hannes Ewert